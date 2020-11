Nam sinh ĐH GTVT trúng đạn: Trung úy Công an trả giá đắt nào?

(Kiến Thức) - Nguyễn Xuân Tính (cán bộ Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội) mang khẩu súng hơi mới mua ra thử thì bắn trúng nam sinh Đại học Giao thông vận tải gây xôn xao dư luận.

Ngày 4/11, Bộ Công an thông tin về vụ nổ súng khiến Đ.A - nam sinh viên Đại học Giao thông vận tải tử vong xảy ra đêm 30/10. Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, người gây ra sự việc trên là Nguyễn Xuân Tính (SN 1991, HKTT tại quận Đống Đa). Nguyễn Xuân Tính công tác tại Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội), mang hàm trung úy.

Hình ảnh ghi lại thời điểm nam sinh bị bắn tử vong. Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Hoàng Tùng, Văn phòng luật sư Trung Hòa, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, thứ nhất, có thể nói việc nam sinh viên đại học GTVT bị thiệt mạng là một điều vô cùng đau xót đối với gia đình nạn nhân và cũng là thiệt thòi đối với nạn nhân. Tuy rằng, việc bị trúng đạn không phải xuất phát từ hành vi cố ý dùng súng bắn vào người của trung úy công an, nhưng hành vi sử mua, sử dụng súng tự chế dẫn đến vô ý làm chết người thì đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí cũng như quy định của bộ luật hình sự. Trước tiên, hành vi vô ý trong lúc "khoe súng" và tưởng là không có đạn dẫn đến bất ngờ cướp cò tước đi mạng sống của nam sinh viên, đây là hành vi có dấu hiệu của Vô ý làm chết người. Theo quy định tại Điều 128 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngoài ra, hành vi mua, sử dụng súng tự chế của "trung úy công an" nêu trên có thể sẽ bị xử lý về hành vi sử dụng súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ. "Điều 306 BLHS" - luật sư Tùng nói Luật sư Hoàng Tùng cho biết thêm, thứ hai, việc tước quân tịch đối với trung úy công an là điều cần thiết và đúng đắn. Hành vi của người này không chỉ vi phạm pháp luật hình sự mà còn thể hiện sự thiếu hiếu biết và tính chấp hành kỷ luật kém. Người này công tác trong ngành công an, hàm Trung úy nên anh ta phải hiểu được hành vi của mình là trái luật, là có khả năng gây nguy hiểm như thế nào nhưng vẫn thực hiện những hành vi đó. Mặc dù hậu quả không phải là điều mà anh ta mong muốn, nhưng đối với một người như vậy thì không thể tiếp tục công tác trong ngành công an – ngành mang nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ công dân. Luật sư Hoàng Tùng, Văn phòng luật sư Trung Hòa, Đoàn luật sư TP Hà Nội. Cùng quan điểm với luật sư Hoàng Tùng, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, nam sinh ĐH GTVT trúng đạn là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm bởi vậy cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi nổ súng trong trường hợp này là lỗi cố ý hay lỗi vô ý trên cơ sở đó sẽ có kết luận và áp dụng hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp xác định là lỗi vô ý làm chết người thì người nổ súng trong trường hợp này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy người đàn ông đó đã vô ý làm nổ súng (cướp cò hoặc không biết bên trong súng có đạn) dẫn đến chết người thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015 nêu trên và sẽ phải đối mặt với mức hình phạt có thể lên đến 5 năm tù. Ngoài trách nhiệm hình sự mà người đàn ông nổ súng làm chết người trong tình huống trên phải đối mặt khi người này còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, mức bồi thường thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, chi phí mai táng, tiền tổn thất về tinh thần và tiền nghĩa vụ cấp dưỡng (nếu có). Mức bồi thường thiệt hại cụ thể do hai bên thỏa thuận. Trường hợp hai bên không thỏa thuận về mức bồi thường thì tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm. Trước đó, khoảng 22h13 ngày 30/10, nam sinh Đ.A. đang đứng chờ người thân tại ngõ 26 đường Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) thì bị 1 viên đạn bắn vào mạn sườn bên phải, ngã xuống và chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi bất tỉnh. Cũng theo người nhà nạn nhân, Đ.A. (SN 1999) là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Giao thông Vận tải, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Phó bí thư liên chi Đoàn khoa Đào tạo Quốc tế. Đ.A. là 1 sinh viên chăm chỉ, nhiệt tình hòa đồng và có nhiều cống hiến cho hoạt động Đoàn, Hội và câu lạc bộ của khoa. Đ.A. vừa được nhà trường trao học bổng vì có thành tích xuất sắc.