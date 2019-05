Trùm ma túy Văn Kính Dương cùng hot girl Ngọc Miu chuẩn bị hầu tòa

Đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc lắc, ma túy đá lớn nhất nước do Văn Kính Dương (hay còn gọi là Hiếu, Hoàng "béo", 39 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cầm đầu sẽ được TAND TP.HCM đưa ra xét xử vào ngày 7/5.



Cảnh sát xóa 'tập đoàn' sản xuất ma túy lớn nhất nước sau 400 ngày Hơn một năm ròng, ban chuyên án cắt cử hàng trăm trinh sát lần theo dấu chân Văn Kính Dương cùng đàn em của ông trùm này ở Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội để thu thập chứng cứ.

Cùng bị truy tố về tội Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy với Văn Kính Dương là Lê Văn Mang (32 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM), Nguyễn Đức Kỳ Nam (51 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM), Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu, 25 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) và 6 đồng phạm khác.

Riêng Văn Kính Dương bị truy tố 3 tội danh: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Trùm ma túy Văn Kính Dương. Ảnh: Công an cung cấp.Chân dung "ông trùm"

Theo cáo trạng, Văn Kính Dương bị Công an Thanh Hóa bắt giữ vì liên quan đến một đường dây vận chuyển ma túy năm 2008. Sau đó, bị cáo này lĩnh 6 năm tù khi ở tuổi 27.

Ngồi tù được hơn 2 năm, Dương cùng 3 phạm nhân khác được Mã Thành Phương (47 tuổi, đang thụ án 30 năm tù về hàng loạt tội danh nguy hiểm) tổ chức vượt ngục. Dương bị công an phát lệnh truy nã quốc tế đặc biệt về hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau một thời gian trốn tránh ở nhiều tỉnh thành, Dương vào TP.HCM, lên kế hoạch mở xưởng sản xuất ra ma túy, thuốc lắc để làm giàu. Việc đầu tiên anh ta làm là thay tên đổi họ. Dương sử dụng giấy tờ giả mang tên Trần Ngọc Hiếu (hay còn gọi là Hoàng "béo").

Sơ đồ chân rết của trùm ma túy Văn Kính Dương. Ảnh: Công an TP.HCM.

Tháng 6/2016, Dương quen một người tên “Tom” (không rõ lai lịch) ở một vũ trường. Sau đó, Tom và Dương phối hợp tổ chức sản xuất ma túy đá cung cấp cho các đầu nậu. Tom nhận vai trò cung cấp nguyên liệu sản xuất.

Ngoài các biệt thự của mình, Dương còn thuê các biệt thự cao cấp TP.HCM, Đồng Nai, Nha Trang và Hà Nội để làm nơi chế xuất và giao dịch ma túy. Sau mỗi mẻ ma túy thành công, Dương chỉ đạo đàn em đổi địa điểm.

Số bột ma túy bán thành phẩm được chia theo tỷ lệ Tom hưởng 7 phần, Hoàng “béo” 3 phần.

Chuyên án 516E

Để phá được "tập đoàn" sản xuất, buôn bán ma túy lớn nhất nước do Văn Kính Dương tổ chức, Công an TP.HCM đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ. Họ đến từ Công an quận Bình Thạnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng kỹ thuật hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động…

Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, băng này có khả năng về tài chính, chạy xe đắt tiền và giao dịch thường diễn ra trên cao tốc nên cơ quan điều tra gặp không ít khó khăn.

Sau 400 ngày, cảnh sát phá "tập đoàn" sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay. Đồ họa: Nhân Lê.

Chiều 6/4/2017, khi Dương vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì bị trinh sát khống chế. Cùng lúc, hơn 200 cảnh sát đồng loạt khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy, nơi ở của các thành viên trong băng này tại TP.HCM và các tỉnh thành khác.

15 người liên quan bị bắt giữ, hàng trăm kg ma túy sơ chế, 500.000 viên thuốc lắc (ước tính trị giá 200 tỷ) bị thu giữ. Nhiều máy móc, thiết bị, 7 ôtô, bất động sản ở Sài Gòn, Đồng Nai, Hà Nội... của băng nhóm này bị niêm phong, tổng tài sản bị kê biên khoảng 60 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công an TP.HCM còn thu được 2,5 tấn tiền chất và hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp.