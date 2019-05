Chồng bị đánh "thừa sống thiếu chết" vì vợ nợ tiền nặng lãi?

Ngày 2/5, đại diện CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, hiện đang xác minh, điều tra vụ việc người đàn ông bị nhóm người lạ mặt vây đánh trên đường.



Theo thông tin ban đầu, khoảng cuối tháng 4/2019, ông Trần Quý D. (53 tuổi, ngụ tại Bình Dương) khi đang trên đường về nhà trọ tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một bất ngờ bị một nhóm đối tượng lạ mặt khoảng 5 người đi ô tô 4 chỗ ép xe, sau ông D. bị nhóm người này dùng một vật giống súng khống chế và uy hiếp, yêu cầu ông lên xe ô tô. Nhưng ông D. vùng chạy định thoát thân.

Tuy nhiên nhóm người này lập tức kéo lại và đánh đập khiến nạn nhân bị thương nặng. Thấy vậy, nhiều người dân xung quanh chạy ra thì nhóm người này lên xe bỏ đi. Ngay sau đó ông Dũng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo hồ sơ bệnh án, ông D. chấn thương đầu mặt, gãy xương sống mũi và một số bộ phận khác bị thương.

Theo ông D., nguyên nhân ông bị hành hung có thể là do vợ ông từng nợ một khoản tiền nhưng chưa trả hết vì lãi quá cao.

Một vật giống băng đạn bị bỏ lại hiện trường. (Ảnh. C.A).

Vào năm 2017, khi đó gia đình ông Dũng đang sống tại phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương), vợ ông có vay một khoản tiền của người phụ nữ. Nhưng do không đủ tiền trả nợ nên lãi mẹ sinh lãi con, lúc đó số tiền nợ đã là 2 tỷ đồng.