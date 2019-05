Những "động lắc" bị triệt phá: Người trẻ tự hủy hoại tương lai

0h30 ngày 7-4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, bất ngờ đột kích vào quán karaoe X-MEN do Đỗ Đắc Bảo, còn gọi là Bảo Cụt (SN 1987, trú tại xã Đông Kết, huyện Khoái Châu) làm quản lý.



Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng đánh án phát hiện 69 thanh niên, trong đó có 23 nữ, 46 nam sử dụng ma túy "bay lắc" quay cuồng trong các phòng hát... Liên quan đến vụ án trên, đến ngày 16-4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đó là một trong những điểm "bay, lắc" được Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá thành công trong thời gian qua. Gần đây nhất vào lúc 00h30 ngày 10-4, Công an huyện Mỹ Hào, Hưng Yên phối hợp với Công an thị trấn Bần Yên Nhân, tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke Ngọc Hà, ở Phố Nối, thị trấn Bần Yên Nhân đã phát hiện 26 nam, nữ thanh niên (gồm 19 nam, 7 nữ) có dấu hiệu sử dụng ma túy tổng hợp "bay lắc điên cuồng" tại 4 phòng hát của quán karaoke.

Phía sau thành công của những chuyên án còn là trăn trở, xót xa của các điều tra viên và trinh sát về lối sống buông thả của một bộ phận không nhỏ thanh niên...

Trắng đêm theo dõi "động lắc"

Nằm liền kề với thủ đô Hà Nội và khu vực tam giác kinh tế Đông Bắc, Hưng Yên không thoát khỏi vòng xoáy nghiệt ngã đó... Cùng với sự phát triển về kinh tế là tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về tình hình an ninh trật tự.

Thượng tá Cao Xuân Thắng, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo công tác phá án. Một bộ phận không nhỏ thanh niên lười lao động, đua đòi, ham hưởng thụ đã coi việc sử dụng ma túy tổng hợp như một thú vui để thể hiện đẳng cấp. Và "có cầu, ắt có cung", vì lợi nhuận, không ít cơ sở kinh doanh có điều kiện đã tiếp tay cho hành vi của các đối tượng. Từ việc sử dụng ma túy tổng hợp đã kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường.



Trước tình hình trên, Ban giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, tập trung đấu tranh nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng sử dụng ma túy đá tại các điểm kinh doanh nhạy cảm về an ninh trật tự.

Chiều nhập nhoạng, khi mọi người trở về với mái ấm gia đình lại là thời điểm Thượng tá Cao Xuân Thắng, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên và các đồng đội bắt tay vào nhiệm vụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các anh đã phát hiện những dấu hiệu bất thường tại quán Karaoke X Men, nằm tại xã Đông Kết, huyện Khoái Châu.

"Việc canh gác được các đối tượng thực hiện từ ngay đầu đường. Trong trường hợp phát hiện nghi vấn, đối tượng ở vòng ngoài sẽ dùng bộ đàm để thông báo vào bên trong" - Thượng tá Cao Xuân Thắng, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên kể lại những khó khăn trong quá trình lập án.

Những kinh nghiệm có được trong quãng thời gian làm Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên giúp anh và đồng đội có những biện pháp để đối phó với phương thức hoạt động tinh vi của đối tượng.

Anh kể, vòng ngoài chặt chẽ là vậy, ở bên trong đối tượng cũng tổ chức canh gác nghiêm ngặt. Trong trường hợp khách vãng lai vào quán, các đối tượng không cho họ ở lại quá 2h đồng hồ. Lúc này, nhân viên phục vụ sẽ khéo léo "đuổi khách" ra ngoài bằng cách cố tình không phục vụ hoặc ngắt điện nguồn ở bên ngoài. Trường hợp khác, nếu nghi ngờ bị phát hiện, các nhân viên này sẽ lập tức tắt điện để đồng bọn tẩu tán tang vật...

Từ các thông tin thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, xây dựng kế hoạch đấu tranh. Thời điểm phá án được lựa chọn vào lúc 0h ngày 7-4, ngoài lực lượng chủ công là Văn phòng Cơ quan CSĐT, nhiều lực lượng khác thuộc Công an tỉnh Hưng Yên cũng được trưng dụng.

Đêm 7-4, các ngả đường đã vắng người qua lại. Mũi trinh sát đầu tiên đã nhanh chóng khống chế các đối tượng cảnh giới, các mũi còn lại tiếp cận, bao vây toàn bộ quán karaoke. Việc phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa bên trong và bên ngoài và việc đảm bảo bí mật đến phút cuối, chuyên án đã thành công tốt đẹp. Ngay khi chiếc cửa cuốn được mở ra, các tổ công tác đã nhanh chóng ập vào kiểm tra.

Tại phòng Vip 202 ở tầng 2, phát hiện 26 thanh niên (gồm 17 nam và 9 nữ) đang điên cuồng lắc lư trong rượu mạnh và ma túy. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều đồ vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy, hàng chục quả bóng cười đã qua sử dụng vứt dưới nền nhà và nhiều bình chứa khí cười.

Tại phòng Vip 302 ở tầng 3 phát hiện 16 nam, nữ thanh niên đang bay lắc; trên nền phòng hát có nhiều mảnh vụn ma túy tổng hợp. Kiểm tra trong người đối tượng Vũ Văn Đức, sinh năm 1991 ở Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên, lực lượng Công an đã thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp có khối lượng là 0,312 gam. Thu giữ trên xe ô tô của khách "bay lắc" Đỗ Văn Toản, SN 1984, trú tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu phát hiện 0,316gam ma túy tổng hợp.

Ngoài ra, tại phòng hát 302 còn có 2,012 gam Ketamine...Tại phòng Vip 401 ở tầng 4 và Vip 86 ở tầng 5, lực lượng Công an phát hiện 17 nam, nữ thanh niên cũng đang bay lắc; tang vật thu giữ là một túi nilon bên trong có chứa các cục tinh thể màu trắng, 1 túi nilon bên trong có 3 viên nén hình trụ màu vàng nghi là ma túy tổng hợp cùng nhiều đồ vật có liên quan đến ma túy.

Kiểm tra tại phòng Vip 401, thu giữ trên người Nguyễn Đình Công Minh, sinh năm 2000, ở huyện Khoái Châu có 2 viên nén và 1 túi nilon chứa 0,841 gam ma túy tổng hợp. Tại Phòng Vip tầng 5 của quán có 9 đối tượng, thu giữ 1,62 gam ketamine...

Tiến hành kiểm tra tại kho của quán karaoke này, lực lượng Công an còn phát hiện và thu giữ 14 bình khí cười, 6 bình sử dụng để hút shiha, 600 quả bóng cao su (bóng cười) chưa sử dụng, 3 xe ô tô và nhiều xe mô tô các loại. Kết quả xét nghiệm đã có 45/69 đối tượng dương tính với chất ma túy. Sau khi tiến hành trưng cầu giám định ma túy, xác định tổng khối lượng các chất ma túy thu tại phòng hát, trên người các đối tượng và xe ô tô là 5,384 gam.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đến ngày 11-4, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tiến hành tạm giữ 7 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Công Minh; Vũ Văn Đức; Đỗ Văn Toản, SN 1984, Trần Văn Tiến, SN 1991, Đỗ Mạnh Thắng, SN 1993, cùng trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; Phạm Hùng Tuấn, SN 1993, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội và Nguyễn Đức Tú, SN 1997, ở tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngăn chặn lối sống thác loạn

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Thời gian qua, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy (đặc biệt là các loại ma túy tổng hợp) tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là quán karaoke trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có chiều hướng phức tạp.

Chỉ tính riêng trong năm 2018, lực lượng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra hàng chục cơ sở trên địa bàn; phát hiện nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy. Ngoài đấu tranh, Công an tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy, trong đó có ma túy đá nhưng vì nhiều lý do, các đối tượng, chủ yếu là thanh niên vẫn lén lút sử dụng.

Ngoài vụ án trên, vào khoảng 00h30' ngày 10-4, Công an huyện Mỹ Hào tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke Ngọc Hà như đã nêu, quá trình kiểm tra tại các phòng hát đã thu giữ 13 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 2,256 gam và 3 gói ma túy đá có trọng lượng 1,467 gam cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng ngày, Công an huyện Mỹ Hào phối hợp với Trung tâm y tế huyện tiến hành xét nghiệm ma túy đối với 26 thanh niên trên.

Kết quả có 7/26 trường hợp dương tính với ma túy. Quá trình phân loại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm Vương Văn Suốt, sinh năm 1990, ở Phan Đình Phùng; Phạm Công Bằng, sinh năm 1998, ở Bạch Sam, Mỹ Hào; Trần Thị Út Thanh, sinh năm 1998, ở Yên Thành - Nghệ An. Đồng thời, khởi tố Vũ Lê Tài Phong, sinh năm 2002 ở Nhân Hòa - Mỹ Hào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

"Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các đối tượng lựa chọn các cơ sở kinh doanh có điều kiện để thực hiện hành vi phạm tội, và quán karaoke là một trong những địa điểm lý tưởng để thực hiện..." - Thượng tá Cao Xuân Thắng, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.

Anh chia sẻ trong sự trăn trở, xen lẫn xót xa khi đối tượng sử dụng ma túy ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Trong các vụ án này, ngoài sự ngây ngô về nhận thức, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng trên còn là sự thiếu quan tâm, quản lý của gia đình.

Trở lại động lắc X-Men vừa bị triệt phá, khi bị đưa về trụ sở Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, nhiều cô gái trẻ vẫn còn quay cuồng, lắc lư theo các điệu nhạc mạnh. Đáng chú ý, có những trường hợp sau hai ngày bị tạm giữ ở cơ quan Công an vẫn không có người nhà đến thăm gặp...

Khi tiếp xúc với họ, chúng tôi không khỏi suy nghĩ về cách sống và lối suy nghĩ của các trường hợp này. Đối tượng Đỗ Mạnh Thắng khai rằng việc sử dụng ma túy với anh ta và nhóm bạn chẳng khác gì "hít không khí" hàng ngày.

Sau khi mua 8 viên thuốc lắc và 700 nghìn đồng tiền ketamine, Thắng liên lạc với nhóm bạn đều là những đối tượng không có công ăn việc làm ổn định gồm Tuấn, Tú và Tiến thuê phòng hát để đập đá. Không chỉ sử dụng ma túy, các đối tượng còn bao nhân viên nữ để thác loạn trong các cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng.

Một trường hợp khác là Nguyễn Định Công Minh, sinh năm 2000 nhưng đã sớm đua đòi. Minh đã tự mua ma túy đá và rủ người cùng sử dụng. Một trường hợp khác, dù mới được làm mẹ cách đây không lâu nhưng cũng tập tành lối sống buông thả. Điển hình như Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, đối tượng có mối quan hệ xã hội phức tạp. Dù đang nuôi con nhỏ dưới 13 tháng tuổi nhưng Mỹ Hạnh vẫn bỏ con đi bay, lắc.

Ma túy đá gây những tác hại khôn lường nhưng nhận thức của một số thanh niên còn hạn chế... Một số khi bị bắt còn khai rằng sử dụng ma túy tổng hợp không gây nghiện, vì thế khi được bạn bè rủ rê thì sử dụng mà không nghĩ đến hậu quả.

Để hạn chế, tiến tới ngăn chặn hoạt động sử dụng ma túy tại các quán karaoke, trong thời gian tới, Công an tỉnh Hưng Yên sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh. Trong đó, đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát, sử dụng thời gian (theo quy định, các cơ sở không được hoạt động sau 24h đêm)...

Cùng với đó, cơ quan công an tiếp tục đấu tranh mạnh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy để chặn nguồn cung; xử lý nghiêm các cơ sở sai phạm... Cùng với sự vào cuộc của cơ quan Công an, mỗi gia đình cần tăng cường các biện pháp quản lý con, em, định hướng giáo dục con có lối sống lành mạnh, tránh hậu quả đáng tiếc, vì lối sống buông thả mà hủy hoại tương lai.