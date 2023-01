Trong 7 ngày nghỉ Tết có 200 người thương vong vì tai nạn giao thông

Theo thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người, bị thương 111 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 12 vụ, giảm 3 người chết, tăng 8 người bị thương.

Trong đó, trên đường bộ xảy ra 147 vụ, làm chết 85 người, bị thương 109 người; đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người; đường thủy xảy ra 1 vụ tại An Giang, làm bị thương 1 người.

Ảnh minh hoạ.

Theo Cục CSGT, cũng trong 7 ngày nghỉ, CSGT các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.990 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 50 tỷ đồng; tạm giữ hơn 10.000 phương tiện; tước 4.950 Giấy phép lái xe các loại.

Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm đạt cao là TP Hồ Chí Minh 1.631 trường hợp; Gia Lai 1.387 trường hợp; Thanh Hóa 1.211 trường hợp; Hà Nội 910 trường hợp; Hải Phòng 883 trường hợp; Bình Định 845 trường hợp; Cà Mau 824 trường hợp.

Về vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý 7.726 trường hợp, vi phạm về ma túy 17 trường hợp. Các địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao là Hải Phòng 616 trường hợp, Hà Nội 558 trường hợp, TP Hồ Chí Minh 483 trường hợp, Quảng Nam 480 trường hợp, Thái Nguyên 460 trường hợp, Nam Định 244 trường hợp…

Trên tuyến đường thủy, Phòng CSGT công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy nội địa; tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện thủy đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Qua công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đã phát hiện, xử lý 19 trường hợp vi phạm, phạt tiền 85,5 triệu đồng.

Tương tự, trên tuyến đường sắt, các đơn vị thuộc Cục CSGT và Phòng CSGT công an các địa phương bố trí lực lượng trực, nắm tình hình trên các tuyến phụ trách bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm, phạt tiền 8 triệu đồng.

Ngoài ra, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 19 vụ phạm pháp hình sự, 31 đối tượng giao cho cơ quan điều tra xử lý.