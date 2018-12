Trộm “viếng thăm” nhà nữ đại gia, lấy bộ nữ trang gần 2,5 tỷ đồng

Nguồn tin trên báo Dân Việt, bà T.T.S.H (SN 1950, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) trình báo về việc, ngày 23/12, sau khi đi công việc, bà trở về căn biệt thự nằm trong khu Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh vào chiều cùng ngày thì phát hiện nhà có dấu hiệu bị trộm đột nhập.

Ảnh minh họa. Tiến hành kiểm tra, bà H. bị mất bộ nữ trang đính kim cương để trong ngăn kéo bàn trang điểm ở phòng ngủ. Sự việc đã được bà trình báo công an ngay sau đó.



Theo người phụ nữ này, tài sản bị mất trộm gồm sợi dây chuyền vàng trắng, mặt dây chuyền, vòng tay vàng trắng có đính kim cương, nhẫn kim cương. Tổng giá trị của bộ nữ trang là gần 2,5 tỷ đồng.

Báo Công an TP.HCM đưa tin, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành làm rõ vụ việc. Công an đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh để điều tra, xác minh vụ trộm này.