Triệt xóa đường dây mua bán ma túy lớn từ Nghệ An về Thanh Hóa

Ngày 23/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an TP Thanh Hóa, Công an huyện Như Xuân, Nông Cống vừa phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An về Thanh Hóa tiêu thụ do Lê Đình Cường, sinh năm 1988 trú tại xã Tế Lợi, huyện Nông Cống cầm đầu…

Các đối tượng trong đường dây ma túy bị bắt.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện Lê Đình Cường có biểu hiện móc nối với một số đối tượng trên địa huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An và một số huyện thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa để thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Nghệ An về Thanh Hóa tiêu thụ và ngược lại.

Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này là mua ma túy từ Nghệ An về thành phố Thanh Hóa, sau đó đem cất giấu ở nhiều địa điểm khác nhau rồi chia nhỏ đem đi bán cho các đối tượng nghiện. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, thay đổi điện thoại liên lạc, chỉ giao dịch trên mạng xã hội…nên rất khó khăn cho công tác bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra, xác minh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Lê Đình Cường đã cầm đầu một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Khoảng 19h ngày 21/01/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa bắt quả tang bắt quả tang Lê Đình Cường đang bán ma túy; thu giữ 6.000 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Điều tra mở rộng vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An và Công an huyện Nông Cống, Công an huyện Như Xuân bắt, khám xét 3 đối tượng khác trong đường dây ma túy này gồm: Hà Thị Thủy, sinh năm 1989; Trần Văn Thông, sinh năm 1996 đều ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An và Trần Hoàng Thành, sinh năm 1976 ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn; thu giữ tang vật là 2.032 viên hồng phiến.