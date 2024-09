Triệt xóa đường dây ma túy lớn nhất tại Quảng Ngãi

Qua trinh sát, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh phát hiện một số đối tượng cấu kết hình thành đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn từ TP HCM về Quảng Ngãi tiêu thụ. Trung tá Vũ Thanh Hùng - Đội trưởng, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy cho biết: “Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã thu thập thông tin, tài liệu về các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy, lãnh đạo Công an tỉnh giao phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy lập chuyên án triệt phá, đấu tranh quyết liệt không khoan nhượng tội phạm cái chết trắng này”.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát giao thông và một số đơn vị nghiệp vụ bắt đối tượng T.P.D (23 tuổi, ở xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà) khi đang vận chuyển 6 kg ma túy được giấu tinh vi trong lon sữa yến mạch. Các lon sữa được hàn kín bằng nắp kim loại. Tiếp tục khám xét nhà đối tượng T.V.D ở huyện Bình Sơn thu giữ trên 36g ma túy thuốc lắc, trên 91g ma túy đá và 0,33g ma túy Ketamin.

Đối tượng T.P.D (áo đen) bị bắt cùng các tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Qua đấu tranh, đối tượng T.P.D khai nhận đã vào TP HCM bằng máy bay, sau đó gửi địa chỉ cho họ đem ma túy tới nơi hẹn rồi đón xe đò đem ma túy về Quảng Ngãi. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi cách thức hoạt động, tập kết ma túy ở nhiều địa điểm khác nhau rồi bán lại thu lời bất chính. Thượng tá Phạm Chí Hân - Phó Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh cho biết: “Xác định đây là nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, lãnh đạo đơn vị đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp theo dõi, giáp sát đối tượng. Quyết tâm cao là triệt phá chuyên án thành công, bắt giữ các đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật để lý nghiêm theo quy định pháp luật”. Lượng ma túy lớn chưa từng có trên địa bàn Quảng Ngãi bị Công an thu giữ. Bằng tinh thần kiên quyết đấu tranh đến cùng với tội phạm, Ban chuyên án đã “cất vó mẻ lưới” triệt xóa thành công số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ngãi. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh. Việc nhanh chóng điều tra, triệt phá đường dây ma túy lớn liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay đã góp phần chặn đứng nguồn cung cấp ma túy cho địa bàn Quảng Ngãi. Chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Quảng Ngãi đã được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, biểu dương.

Bộ Công an đã có quyết định thưởng đột xuất bằng tiền cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy 20 triệu đồng và Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Mộ Đức, mỗi đơn vị 15 triệu đồng. Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng cho phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy 20 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hàng trăm viên ma túy được phát hiện trong BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới: