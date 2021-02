Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả

Ngày 21/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây chuyên sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả với quy mô lớn, bắt giữ hai đối tượng, thu trên 5 tấn phôi và gần 4.000 con dấu.

Hai đối tượng bị bắt giữ trong vụ án

Theo đó, từ nguồn tin của quần c húng nhân dân và thông qua các tài liệu trinh sát, phòng An ninh điều tra Công an tỉnh phát hiện một đường dây chuyên sản xuất và bán các loại giấy tờ giả cho các đối tượng “cò” và khách hàng có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sau một thời gian nắm tình hình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Văn Hùng (SN 1980, trú tại thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) và Hoàng Văn Đức (SN 1993, trú tại thôn Bản Muỗng, xã Mông Ân, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn).

Khám xét tại ngôi nhà số 856/4 Quang Trung, phường 8, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh - nơi các đối tượng thuê để sản xuất các loại văn bằng, chứng chỉ, lực lượng Công an thu giữ gần 4.000 con dấu, hơn 5 tấn phôi các loại giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ như Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Bằng Thạc sỹ, Bằng tốt nghiệp Đại học, tốt nghiệp Trung học phổ thông, Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học... Ngoài ra còn thu giữ nhiều máy móc, thiết bị dùng để sản xuất văn bằng, chứng chỉ.

Thượng tá Hoàng Văn Khanh – Phó trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: “Quá trình điều tra, thu thập các chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra gặp rất nhiều khó khăn như các đối tượng ở trong miền Nam (thành phố Hồ Chí Minh), chủ yếu thực hiện việc mua bán, giao dịch qua mạng Internet, ngôi nhà các đối tượng thuê để sản xuất văn bằng, chứng chỉ nằm trong ngõ, thường xuyên đóng cửa... gây khó khăn cho công tác xác minh của các trinh sát.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm phá án, được sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ gần 4.000 con dấu, hơn 5 tấn phôi các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ”.

Tang vật của vụ án

Tại Cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, thông qua Internet và mạng xã hội, các đối tượng lập các tài khoản zalo, facebook và các trang web như lambangdaihoc.com.vn, lambangphoithat.com, lambangdaihocgiare... để rao bán các loại văn bằng, chứng chỉ với những lời quảng cáo hấp dẫn như cam kết phôi thật, giá rẻ... Khi khách có nhu cầu đặt mua, các đối tượng sẽ lấy thông tin cá nhân của khách hàng để in vào các loại văn bằng rồi giả mạo chữ ký hiệu trưởng các trường, sử dụng các loại dấu giả để in.

Mỗi loại chứng chỉ, các đối tượng bán từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng, các loại bằng có giá từ 2.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Các đối tượng thường gửi văn bằng, chứng chỉ qua bưu điện và các công ty chuyển phát nhanh cho các khách hàng ở xa hoặc thuê xe ôm để chuyển cho khách hàng ở gần.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hùng và Đức về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức , đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đây là một trong những vụ án thu giữ được số lượng văn bằng, chứng chỉ giả lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

