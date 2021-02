Dịch COVID-19, người dân đi lễ Đền Hùng thế nào?

Đông đảo du khách thập phương về với Đền Hùng những ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021. Đa phần du khách đều chấp hành việc đeo khẩu trang khi thắp hương, làm lễ tại Đền Thượng. Do ảnh hưởng COVID-19, lượng khách về đền năm nay cũng không đông. Công tác đảm bảo phòng dịch cơ bản được người dân tuân thủ. Lượng người đến làm lễ tại Đền Hùng những ngày gần đây rất thưa thớt.Công tác phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay... luôn được đảm bảo nghiêm ngặt trước khi bước vào làm lễ tại Đền Hùng. Cùng thời điểm so với mọi năm lượng khách năm nay rất vắng. Trước Tết, công tác phun khử khuẩn được Ban quản lý di tích thực hiện nghiêm túc. Do lượng khách giảm, các quán hàng bán đồ lưu niệm cũng hoạt động cầm chừng.



Video: Đền Hùng linh thiêng. (Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ)





