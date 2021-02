Sau lệnh "cấm", nhiều quán trà đá ở Hà Nội vẫn hoạt động

Theo ghi nhận trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội, nhiều người bất chấp các quy định về phòng chống dịch COVID-19 ngang nhiên bán trà đá trên vỉa hè. Nhiều người bán trà đá dường như chưa nắm được chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc phải tạm dừng các hoạt động này, nên vẫn vô tư mở bán. Các quán trà đá vẫn hoạt động tấp nập, lượng khách ra vào liên tục và ngồi sát nhau. Việc vệ sinh cốc chén tại các quán trà đá vỉa hè thường qua loa, nhanh chóng, không đảm bảo an toàn. Một quán nước cũng mọc trở lại tại gần khu vực bến xe Mỹ Đình. Rất nhiều người dân vẫn thản nhiên trò chuyện, tụ tập bên những quán nước ven đường không màng tới dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Tại phường Yên Hòa, một quán trà đã cũng thản nhiên bày biện ngay giữa ngã ba cho biết: "Thỉnh thoảng có Công an chạy qua nhắc nhở, tôi vẫn dặn khách phải giữ khoảng cách an toàn khi ngồi uống nước". Trước đó, tại phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 chiều15/2 (tức mùng 4 Tết), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu đóng cửa quán ăn đường phố; quán trà đá vỉa hè, quán cà phê và tạm thời đóng cửa các di tích để ngăn chặn COVID-19 lây lan. Nhưng sau chỉ thị, hàng loạt các quán nước vỉa hè vẫn đang lén lút hoạt động. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Vẫn còn nhiều vi phạm trong ngày đầu cấm các hàng ăn, quán cà phê mở cửa. Nguồn: VOV.

