Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 10 nghìn tỷ đồng

(Kiến Thức) - Sau hơn 1 năm theo dõi, các trinh sát Bộ Công an phát hiện đường dây tổ chức cá độ bóng đá liên tỉnh do đối tượng Long cầm đầu số tiền lên tới gần 10 nghìn tỷ đồng.

Ngày 11/10, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an TP HCM cho biết, đã triệt phá đường dây đánh bạc do Nguyễn Hoàng Long (SN 1980, ngụ quận 7) cầm đầu, tổ chức cá độ bóng đá, số đề, đá gà qua trang mạng internet www.bong88.com có máy chủ đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

Các đối tượng tham gia đặt cược cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng từ 8 nghìn tỷ đồng đến gần 10 nghìn tỷ đồng (từ giữa năm 2017 đến nay).