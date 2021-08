Trẻ Hà Nội về quê bị kẹt lại do COVID -19 sẽ học thế nào?

Trẻ em ở Hà Nội về quê bị kẹt do COVID -19 có thể nhập học tại nơi đang cư trú, không nhất thiết phải tại trường các em đang theo học, nhằm giúp học sinh không bị lỡ dở việc học hành.

Chỉ còn vài ngày nữa, năm học mới 2021-2022 sẽ chính thức bắt đầu nhưng chị Nguyễn Thu Hà (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa thể đón con trở lại Thủ đô. “Con được nghỉ hè, tình hình dịch bệnh Hà Nội phức tạp nên tôi cho con về Thanh Hóa, vừa để tránh dịch, vừa để con về thăm chơi với ông bà. Tuy nhiên, hiện Hà Nội vẫn giãn cách, tôi không thể về quê đón con” - chị Hà chia sẻ.

Học trực tuyến nhưng nhiều nỗi lo Chị Hà cũng cho biết, nếu như con buộc phải ở lại Thanh Hóa mà vẫn tiếp tục học online theo chương trình của trường thì tôi phải mua máy tính. Hiện con đang học bằng điện thoại nhưng đã có dấu hiệu nhức mắt, rất hại cho mắt. “Con mới học lớp 2 nên cách học trực tuyến vẫn còn bỡ ngỡ. Ông bà ở quê cũng không hiểu biết gì nhiều về máy tính, điện thoại hay internet. Điều đáng lo hơn là ông bà chỉ lo được việc ăn uống, ngủ nghỉ mà không thể kèm cặp, theo dõi con học trực tuyến. Bố mẹ ngồi bên con còn không tập trung, huống gì ông bà" - chị Hà băn khoăn và cho biết, vợ chồng chị vẫn đang tính toán và tìm hiểu quy trình đăng ký về quê theo chủ trương của tỉnh, chấp nhận cách ly tập trung rồi về nhà cùng con. "Nếu vậy tôi hoặc chồng sẽ phải tạm nghỉ việc để chăm lo cho con học" - chị Hà chia sẻ. Học sinh vẫn học trực tuyến tại quê nếu không kịp về Hà Nội. Ảnh minh họa. Chị Đặng Cẩm Tứ, có con năm nay lên lớp 4 cũng đang ở với ông bà ngoại ở tỉnh Quảng Ninh tránh dịch COVID-19 cho hay: “Con có mang theo ipad nên nếu học trực tuyến thì sẽ học bằng ipad. Tuy nhiên, khó khăn nhất vẫn là không ai kèm cặp để con chủ động học trực tuyến. Chị Tú cho rằng chị cũng sẽ vẫn động viên con học “cho vui” chứ không kỳ vọng nhiều vào kết quả của việc học trực tuyến. Nếu kiến thức ổn lên lớp được thì lên lớp, không thì hết năm tôi cũng xin cho con học lại lớp 4. Vì tôi vẫn không tin học trực tuyến sẽ tiếp thu được đầy đủ kiến thức. Kiến thức không vững mà lên lớp thì khổ con lắm” - chị Tú bày tỏ. Nhập học nơi cư trú Con về quê và “mắc kẹt”, không thể trở lại Hà Nội cũng là tình cảnh của nhiều gia đình đang vướng phải hiện nay. Trước thực trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các địa phương tạo điều kiện cho học sinh có thể nhập học tại nơi đang cư trú, không nhất thiết phải tại trường các em đang theo học, nhằm giúp học sinh không bị lỡ dở việc học hành.

Ảnh minh họa.

Theo đó, trước tình hình nhiều học sinh phải di chuyển về các địa phương cư trú không kịp trở lại trường học để bắt đầu năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện tiếp nhận, tạo điều kiện cho các học sinh có nguyện vọng vào học tập tại trường học nơi cư trú trong thời gian phòng, chống dịch, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường.



Các địa phương, nhà trường nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đi và chuyển đến phối hợp (bằng văn bản gửi qua email hoặc hệ thống quản lý văn bản điện tử e-office) để tiếp nhận và bố trí, xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng. Địa phương quan tâm hỗ trợ học sinh được tiếp nhận về các điều kiện học tập cần thiết như sách giáo khoa, tài liệu học tập; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Các trường xác nhận kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được tiếp nhận để học sinh quay trở lại trường cũ học tập sau thời gian phòng, chống dịch, bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định.

Các địa phương chuyển giao, tiếp nhận lại học sinh kèm theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh (đã học tập tại trường học nơi cư trú) khi học sinh quay trở lại trường cũ học tập; quan tâm hỗ trợ học sinh và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh khi quay trở lại trường cũ học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Đối với học sinh có nguyện vọng xin chuyển trường (hoặc xin chuyển trường sau khi đã được tiếp nhận học tập một thời gian tại trường nơi cư trú), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tạo thuận lợi cho học sinh thực hiện việc chuyển trường theo phương thức phù hợp trên cơ sở bảo đảm quy định về hồ sơ học sinh khi chuyển trường, thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết, tại Thanh Hóa, chủ trương tiếp nhận học sinh về cư trú tránh dịch cũng đã được phổ biến đến các nhà trường. Theo ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Sở đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục bố trí học cho các học sinh ở tỉnh ngoài theo bố mẹ về quê chưa thể trở lại trường cũ.

“Chúng tôi cũng yêu cầu các trường phải chủ động liên hệ với cơ sở nơi học sinh theo học để thống nhất việc các em sẽ học tại trường mình cho đến khi nào tình hình dịch ổn định thì trở về trường cũ. Việc này nhằm phòng trường hợp sau này, khi học sinh trở lại trường cũ lại không được thừa nhận là đã có học tập trong thời gian tránh dịch, nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học sinh. Phụ huynh chỉ cần đến trường đăng ký và yên tâm là dù học tạm các em cũng vẫn được tạo điều kiện tối đa và đảm bảo chất lượng giáo dục” - ông Lựu nói.

Trao đổi với báo chí, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cũng cho biết, dù chưa có kết quả rà soát chính thức nhưng sơ bộ, Nghệ An có khoảng chục trường hợp học sinh ở các bậc học phổ thông, từ tiểu học đến trung học, thuộc diện này, ngoài ra còn có số lượng lớn hơn ở bậc mầm non.

Cũng theo ông Thành, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản hướng dẫn với các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, có hai tình huống. Nếu học sinh chỉ học tạm thời tại trường thì nhà trường phải có danh sách riêng để có thể chuyển điểm số của các em trong thời gian học tại trường cho trường cũ của học sinh khi các em kết thúc thời gian học tạm. Trong trường hợp học sinh học luôn tại trường trọn năm học thì nhà trường phải liên hệ với trường cũ để thực hiện việc chuyển, nhận hồ sơ học bạ của các em qua đường bưu điện.