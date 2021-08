Tin nóng 29/8: Con rể đổ thuốc trừ sâu vào lu nước hạ độc nhà vợ

Con rể đổ thuốc trừ sâu vào lu nước hạ độc nhà vợ:Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Công (SN 1976, ngụ phường 1, thị xã Ngã Năm) về hành vi “Đầu độc người khác bằng thuốc trừ sâu”.Do mâu thuẫn với cha mẹ vợ từ trước, Công về nhà lấy chai thuốc trừ sâu đổ vào chai nước lọc mang sang đổ vào 8 lu nước của gia đình vợ. May mắngia đình vợ phát hiện sự việc nên trình báo công an. Biết không thể trốn tránh, Công đến Công an thị xã Ngã Năm đầu thú khai nhận vi của phạm tội. Bé trai bị trói chân tay, bịt miệng: Công an huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) đang điều tra vụ một bé trai bị trói chân tay, bịt miệng và bỏ lại tại khu nhà hoang. Trước đó, tối 28/8, gia đình cháu T.D.A.Đ (8 tuổi, ở thị trấn Hậu Lộc) không thấy Đ đi chơi về nên đã tìm kiếm. Sau đó tìm thấy Đ ở khu vực nhiều nhà bỏ hoang, trong tình trạng bị trói chân tay, bịt miệng bằng băng keo và cuốn khắp người. Tuy nhiên, Chủ tịch thị trấn Hậu Lậu cho rằng "tin đồn thổi là vụ bắt cóc là không đúng". Côn đồ dùng dao đâm Phó trưởng Công an xã: Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hòa (SN 1987, trú tại xã Phú Kim) dùng dao đâm cán bộ Công an xã Phú Kim, gây thương tích. Trước đó, Hòa cố tình vượt chốt COVID-19, lăng mạ, xúc phạm, dùng dao đâm vào bụng thượng úy Đặng Trung Hiếu, Phó trưởng Công an xã Phú Kim nhưng rất may, mũi dao trúng vào phần thắt lưng. Bị chém đứt lìa bàn tay: Ông V.Đ.K (SN 1972) đang đứng ở hẻm đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một thì bị một người đàn ông chưa rõ danh tính dùng mã tấu chém đứt lìa bàn tay phải. Ông K được “hiệp sĩ bóng đêm” Lê Anh Tuấn dùng xe cấp cứu miễn phí đưa đến bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM nhưng do quá “thời gian vàng” nên bệnh viện thông báo không thể nối được cánh tay bị đứt lìa. Tự lột quần áo, lăng mạ tổ truy vết: Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hồng (SN 1973, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, vợ chồng anh N.V.C và Hoàng Thị Hồng có liên quan đến trường hợp nhiễm COVID-19 nên buộc phải đi cách ly. Tuy nhiên, Hồng khóa cửa lại, tự lột quần, áo và có lời nói xúc phạm, thách thức các cán bộ. Hiện đối tượng đã được đưa đi cách ly và chịu sự giám sát. Băng cướp "tuổi teen" chuyên chặn xe cướp tài sản: Công an TP Nam Định ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Như Hiếu, Lê Huỳnh Đức, Vũ Tiến Thăng, Vũ Thế Anh về hành vi “cướp tài sản”. Trước đó, 5 thanh niên điều khiển 2 xe mô tô không có BKS chặn xe, dí dao vào cổ, cướp điện thoại Iphone 6 trên địa bàn. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm 7 thanh thiếu niên có liên quan. Con ruột giết chết mẹ: Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Trọng Đại (SN 1972, tại tổ 1, khu 1, phường Hà Khẩu), là nghi can sát hại chính mẹ ruột mình. Trước đó, do có mâu thuẫn với mẹ mình là bà P.T.T., Nguyễn Trọng Đại đã xông vào bóp cổ khiến nạn nhân bất tỉnh. Bà T. mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Hà Nội nghiên cứu việc cấp và sử dụng giấy đi đường: UBND TP Hà Nội giao Công an TP nghiên cứu, tham mưu UBND TP quy định rõ việc cấp và sử dụng giấy đi đường đối với từng loại hình cụ thể; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định các dấu hiệu nhận diện đối với cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, tổ chức khi tham gia lưu thông. Video: Đề xuất thí điểm xét xử trực tuyến đối với vụ án hình sự. Nguồn: ANTV

