Trao Quyết định thăng cấp hàm vượt bậc cho “người hùng” Thái Ngô Hiếu

Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm vượt bậc; Thư khen của Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai và bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với trung úy Thái Ngô Hiếu - Cán bộ thuộc Đội Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Nai.



Tại buổi lễ, thừa lệnh của Bộ trưởng Bộ công an, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm lên Đại úy đối với trung úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao quyết định thăng cấp bậc hàm vượt bậc cho đại úy Thái Ngô Hiếu.

Đồng thời, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai đã trao thư khen của Bí thư Tỉnh ủy và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với trung úy Thái Ngô Hiếu vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã bày tỏ lòng biết ơn sâu săc đối với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban của Tỉnh ủy và các sở, ngành, địa phương trong thời gian qua đã dành sự quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công an Đồng Nai không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về bản lĩnh chính trị, tổ chức lực lượng và nghiệp vụ chuyên môn; đảm bảo luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhấn mạnh: Cán bộ chiến sĩ Công an Đồng Nai với mục tiêu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; với lý tưởng “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ sống của đời mình. Mỗi thành tích, chiến công mà cán bộ chiến sĩ và lực lượng Công an Đồng Nai đạt được là cả một quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ.

Đại úy Thái Ngô Hiếu

“Hành động mưu trí, dũng cảm của trung úy Thái Ngô Hiếu đã cứu được tính mạng của 4 người đang trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời. Hành động anh hùng giữa đời thường đó đã giúp cho 4 gia đình, 4 dòng họ tránh khỏi đau thương, mất mát, mang lại cho xã hội một cuộc sống an ninh, an toàn hơn”, thiếu tướng Văn nói.

Trung úy Thái Ngô Hiếu được Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm vượt bậc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng không chỉ là vinh quang của cá nhân đồng chí, mà còn là niềm vinh dự tự hào cho toàn lực lượng Công an Đồng Nai.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã phát động đợt thi đua trong toàn lực lượng Công an Đồng Nai học tập, noi gương tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm của Đại úy Thái Ngô Hiếu.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chức năng tổ chức đợt thi đua hiệu quả, thiết thực, xây dựng lực lượng Công an Đồng Nai trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lá chắn thép, thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ Nhân dân.

Đại diện 4 gia đình có nạn nhân gặp nạn được cứu sống, Chị Nguyễn Minh Trâm bày tỏ sự cảm kích và cảm ơn đại úy Thái Ngô Hiếu và cám ơn lực lượng Công an Đồng Nai đã đào tạo huấn luyện nên chiến sĩ Công an nhân dân không ngại hiểm nguy để cứu được người thân của chị gặp nạn.

Trước đó, sáng 10/4/2022, tại bãi tắm khu resort Zenna thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong lúc tắm biển tại đây, trung úy Thái Ngô Hiếu (33 tuổi) phát hiện một nhóm bạn trẻ đang tắm biển gần đó bị đuối nước tập thể. Ngay khi nghe được người kêu cứu, ông Hiếu đã khẩn trương, ngay lập tức băng nhanh đến khu vực có người bị nạn.

Anh Hiếu khi cứu người.

Trung uý Hiếu nhanh chóng bơi qua khu vực tai nạn, trực tiếp kéo được 3 người (gồm 1 nam và 2 nữ) lên khỏi mặt nước đưa vào bờ. Sau đó, Trung úy Hiếu tiếp tục cùng nhân viên cứu nạn của bãi tắm tìm được thêm một nạn nhân nữ, tất cả đều trong tình trạng bất tỉnh, tay chân tím tái.

Khi đưa nạn nhân lên bờ, trung úy Hiếu bằng những kỹ năng, nghiệp vụ được tập huấn về sơ cấp cứu ban đầu đã nhanh chóng hô hấp nhân tạo, bóp tim ngoài lồng ngực và cứu sống được 4 nạn nhân .

Đến lúc này, nhóm bạn trẻ mới báo còn 1 nạn nhân nữa vẫn chưa được tìm thấy, xác định nạn nhân này đã mất tích, trung uý Hiếu cùng các cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tổ chức tìm kiếm, sau khoảng 30 phút đã tìm thấy nạn nhân cách vị trí gặp nạn khoảng 200m nhưng đã tử vong.

Trong quá trình công tác, Trung úy Thái Ngô Hiếu từng tham gia 39 vụ cứu nạn, cứu hộ; cứu sống được 11 người, tìm kiếm được 37 thi thể nạn nhân, tham gia di chuyển hơn 50 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn, trục vớt 1 xe tải cùng nhiều tang vật các vụ án hình sự dưới giếng sâu và lòng sông.

Năm 2021, Trung úy Thái Ngô Hiếu được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an khen thưởng về “Tấm gương điển hình trong phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thượng úy nhảy từ cầu cao 20m cứu người ở Hà Nam: