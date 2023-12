Trang Nemo xin hoãn thi hành án do mang thai: Luật quy định thế nào?

Mới đây, TAND quận 10 (TP HCM) cho biết, cơ quan này đang xác minh đơn xin hoãn thi hành án của Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992, Trang Nemo) về tội " gây rối trật tự công cộng ".



Lý do Trang Nemo đưa ra để xin tạm hoãn thi hành án tù là do mang thai. Do đó, TAND quận 10 xác minh hồ sơ của Trang có thuộc trường hợp được hoãn thi hành án, lý do có chính đáng để được hoãn thi hành án hay không.

Trang Nemo tại tòa.

Trước đó, tại phiên phúc thẩm ngày 8/9, TAND TP HCM tuyên y án sơ thẩm của TAND quận 1, tuyên phạt bị cáo Trang Nemo 9 tháng tù giam về tội "gây rối trật tự công cộng".

Sau bản án phúc thẩm, TAND TP HCM đã chuyển hồ sơ vụ án về cấp xét xử sơ thẩm (TAND quận 1). TAND quận 1 xét thấy bị cáo Trang cư trú tại quận 10 nên đã ủy thác cho TAND quận 10 thực hiện thi hành án.

Theo Điều 67, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về hoãn chấp hành hình phạt tù, người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong một số trường hợp. Trong đó có “Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi”.

Để xác định một người đang có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Cơ quan có thẩm quyền có thể căn cứ vào hồ sơ, giấy xác nhận của trung tâm y tế có thẩm quyền về việc người này đang có thai hoặc giấy khai sinh khi nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Theo cáo trạng vụ án, Nguyễn Xuân Hương Trang là chủ cửa hàng “TrangNemo” trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1.

Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang và chị Trần Nguyễn Trà My xảy ra mâu thuẫn, hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng. Khoảng 14h45 ngày 16/1, chị My cùng chị Phạm Lệ K., Trần Thị H.Y. đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng chị Y. vào cửa hàng để xin lỗi, còn chị K. đứng bên ngoài.

Đến khoảng 15h cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì chị K. vào cửa hàng nói My về nên giữa K. và Trang mâu thuẫn. Trang dùng tay giật khẩu trang của chị K., sau đó, Quy và Quách Thị Thùy Trang là nhân viên cửa hàng xông vào hành hung, đánh đạp vào bụng, lưng, vai…của chị K. Khi chị Y. xông vào can ngăn thì bị Khương dùng cùi chỏ đánh chị Y. Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng là Nam và Tuấn chạy vào, do bực tức Nam dùng tay đánh một cái vào mắt trái của chị K., Tuấn dùng tay đánh một cái vào mắt phải của chị K..

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại cửa hàng mời những người có liên quan đến vụ việc về trụ sở. Khi bước ra cửa hàng, hai bên tiếp tục xảy ra xô xát, Trang dùng tay giật khẩu trang của chị K. Quy, Khương, Nam, Tuấn tiếp tục dùng tay tấn công chị K. thì bị lực lượng chức năng can thiệp, bắt giữ Trang. Những người còn lại được Công an đưa về trụ sở Công an phường Nguyễn Cư Trinh để xử lý.

Theo kết luận giám định pháp y, chị K. bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%, riêng chị Y. không ghi nhận thương tích. Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi vi phạm.

Tại phiên phúc thẩm, trình bày kháng cáo xin hưởng án treo, Trang Nemo cho rằng mức án 9 tháng tù giam là quá nặng: “Bị cáo có con nhỏ và đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người, bác của bị cáo là chiến sĩ đã mất trong kháng chiến, bà ngoại là mẹ Việt Nam anh hùng...Phải đứng trước tòa đã là bài học cho bị cáo. Trong hai năm qua, bị cáo đã dằn vặt lương tâm”.

Trang Nemo nói rằng: "Nếu bị cáo đi tù, nhân viên của bị cáo thất nghiệp, trộm cắp, ai chịu trách nhiệm? Bị cáo đi tù để được gì, đi tù thì làm sao bị cáo sửa chữa?”

HĐXX nhận định vụ việc Trang cùng các bị cáo đồng phạm gây rối trật tự công cộng đã gây náo loạn, mất trật tự tại địa phương. Dù đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo nhưng hành vi bị cáo công khai đánh người đã tạo tiền lệ xấu, khuyến khích xu hướng bạo lực trong công cộng…nên cần xử lý nghiêm, răn đe cho xã hội.