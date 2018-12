Tổng hợp địa điểm trực tiếp chung kết Việt Nam vs Malaysia

Kiến Thức - Đây là những địa điểm, kênh sóng trực tiếp trận chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam vs Malaysia...

Địa điểm xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia:

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước thời khắc lịch sử khi tiến vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 . Sau trận hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil, đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ trở về tiếp đón Malaysia tại Mỹ Đình vào ngày 15/12.



VFF chỉ phát hành 10.300 vé xem trận chung kết lượt về, đã không thể đáp ứng đủ nhu cầu xem trực tiếp ĐT Việt Nam của NHM. Tuy nhiên ngoài sân Mỹ Đình, NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia ở những điểm trực tiếp công cộng.

NHM có thể xem trực tiếp ĐTVN ở nhiều địa điểm Đơn vị giữa bản quyền phát sóng Next Media đã xem xét cấp quyền trình chiếu công cộng 2 trận chung kết AFF Suzuki Cup tại một số địa điểm dưới đây:



1. Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Tp.HCM)

2. Nhà văn hóa Thanh Niên (TP.HCM)

3. CV Lê Hữu Phước (Cần Thơ)

4. Phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội)

5. SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội)

6. Quảng trường sân Mỹ Đình (Hà Nội)

7. SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng)

8. SVĐ Phủ Lý (Hà Nam)

9. Quảng trường 2/4 (Khánh Hoà)

10. Cụm rạp phim BHD

11. Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt)

12. ĐH TDTT Đà Nẵng

13. Quảng trường Lam Sơn (Thanh Hóa)

14. CV Thống Nhất (Trần Nhân Tông - Hà Nội)

15. ĐH Xây Dựng Hà Nội

16. Quảng trường 10/3 (Đắk Lắk)

17. ĐH Bách Khoa Hà Nội

18. ĐH Thương Mại Hà Nội

19. Học viện Ngân Hàng

20. ĐH Trà Vinh

21. ĐH Tôn Đức Thắng

... (tiếp tục cập nhật)

Xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia kênh nào?

Tại Việt Nam, hai đơn vị sở hữu bản quyền AFF Suzuki Cup 2018 là Đài tryền hình Việt Nam VTV và Next Media. Do đó trận đấu hấp dẫn giữa Việt Nam vs Malaysia diễn ra lúc 19h30 ngày 15/12 (theo giờ Việt Nam) sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV5, VTV6 & VTV6 HD.

Ngoài ra, trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia cũng sẽ được trực tiếp trên kênh Bóng đá TV (BĐTV), Thể Thao TV, VTC3, K+PM, THVL2HD, các ứng dụng di động VTC Now, VTV Sports và Onme.. Do đó, khán giả được theo dõi trực tiếp các trận đấu của giải trên các kênh truyền hình cùng phát sóng các trận đấu của AFF Cup 2018.