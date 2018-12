Ảnh: Cảnh sát lập rào sắt, chốt chặn trước trụ sở VFF

Ghi nhận của PV Kiến Thức, từ khoảng 11h ngày 11/12, trước cổng trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tại đường Lê Quang Đạo (Hà Nội) lực lượng cảnh sát đã lập hàng rào sắt, chốt chặn nhiều vòng để ngăn chặn hành vi quá khích, xông vào trụ sở VFF gất mất an ninh trật tự của người hâm mộ đòi mua vé chung kết AFF Cup 2018. Hàng rào sắt được cảnh sát lập dài trước trụ sở VFF. Đặc biệt trước hai cổng của VFF, hàng rào sắt được lập thành nhiều lớp. Lực lượng cảnh sát cơ động được bố trí ở các chốt điểm trước cửa VFF để đảm bảo an ninh trật tự. Trong khi đó, phía dưới lòng được cảnh sát cũng yêu cầu người dân không tụ tập gây cản trở các phương tiện khác tham gia lưu thông. Trong sáng nay, người hâm mộ kéo đến trụ sở VFF để ra yêu sách mua vé chung kết AFF Cup 2018 đã giảm. Một vài thương binh lái xe ba gác lác đác kéo đến trước trụ sở VFF được cảnh sát yêu cầu giải tán. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng mốt số xe ba gác ngang nhiên đỗ dưới lòng đường. Trước đó, chiều ngày 10/12, hàng trăm thương binh tập trung nhau kéo đến trụ sở VFF ra yêu sách được mua vé chung kết AFF Cup 2018. Khi không đăng ký mua được họ bất ngờ đánh xe ba gác xông vào trụ sở VFF, rồi "bày binh bố trận" chặn đường Lê Quang Đạo gây tê liệt giao thông. Lực lượng cảnh sát sau đó yêu cầu những lái xe thương binh tuân thủ quy định pháp luật, không gây cản trở giao thông, mất an ninh trật tự... tuy nhiên không "ăn thua". Đáng nói, đến khoảng hơn 18h ngày 10/12, một số thương binh còn tụ tập nhau vào trong trụ sở VFF ngồi lê la dưới sàn nhà để ăn uống với nhau. Đứng trước thực trạng gây rối của các thương binh nói trên, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF đã gửi công văn hỏa tốc "cầu cứu" tới Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội để mong các cơ quan chức năng giải quyết vấn đề.

