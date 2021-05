Tổng Bí thư và các lãnh đạo cấp cao bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp

Sau khi bỏ phiếu, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết với gần 70 triệu lá phiếu của cử tri cả nước để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội, hơn 3.000 đại biểu HĐND cấp tỉnh; gần 30.000 đại biểu HĐND cấp huyện và hơn 240.000 đại biểu HĐND cấp xã, đây chính là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tổng bí thư kêu gọi mỗi công dân hãy xác định được quyền và nghĩa vụ của mình, trực tiếp đi bầu để lựa chọn ra người xứng đáng đại diện trong Quốc hội và HĐND các cấp.



“Tôi tin chắc cuộc bầu cử lần này sẽ thành công tốt đẹp, tạo không khí là ngày hội của toàn dân, của non sông đất nước” - Tổng bí thư chia sẻ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có mặt tại điểm bỏ phiếu tại khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi. Tại đây, Chủ tịch nước trò chuyện nhanh với người dân địa phương về công tác chuẩn bị cho bầu cử. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện cùng cử tri. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Đúng 7h, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại ở đơn vị bầu cử số 1, khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi tận mắt chứng kiến sự vui mừng, phấn khởi của cử tri TP Cần Thơ nói riêng và của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thủ tướng nhấn mạnh đây là minh chứng cho kết quả rất tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ các cấp và nhất là Đại hội Đảng toàn quốc. Và đồng thời, cả nước cũng cảm nhận được niềm tin của nhân dân đang được củng cố và tăng cường đối với Đảng, Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có mặt tại điểm bỏ phiếu số 1 Thị trấn An Lão (huyện An Lão, Hải Phòng). Ông đi một vòng kiểm tra lần cuối công tác bầu cử như danh sách ứng cử viên, trò chuyện cùng người dân và người đứng đầu ủy ban bầu cử địa phương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bỏ phiếu ở quận Phú Nhuận, TP.HCM. Nguồn: Truyền hình Cẩn Thơ

