Toàn cảnh phố cafe đường Tàu ngày đầu bị rào chắn

Tại khu vực phường Hàng Bông, Cửa Nam, Điện Biên Phủ, phố cafe đường Tàu là địa điểm thu hút đông người nước ngoài và bạn trẻ trong nước đến uống cafe, quay phim và chụp ảnh. Nhiều quán cà phê mở bán ngay sát đường ray khiến người dân, du khách tụ tập đông, đứng trên đường ray chụp ảnh gây mất an toàn giao nghiêm trọng. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã gửi văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội và Cục Đường sắt Việt Nam xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu đang ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường sắt. Được biết, tại đây có hơn 30 quán cà phê đường tàu. 100% cơ sở kinh doanh đều vi phạm giới hạn hành lang an toàn giao thông đường sắt. Ghi nhận của PV lúc 7h30 sáng 15/9 tại phố cafe đường tàu, rào chắn hành lang an toàn đường sắt đã được dựng lên. Rào chắn chặn 2 đầu lối vào phố cafe đường tàu. Lực lượng chức năng đã có mặt ở tất cả các lối vào trên phố Trần Phú, Phùng Hưng... ngăn không cho người dân và khách du lịch vào phố. Được biết, tối 14/9, tất cả các cơ sở kinh doanh cafe đường tàu đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Sáng 15/9, phố cafe đường Tàu không còn tấp nập người dân và du khách ghé thăm. Nhiều quán đã tạm dừng kinh doanh trong thời gian chờ biện pháp giải quyết giữa UBND TP. Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên vẫn có một số quán vẫn hoạt động. Biển cảnh báo khu vực nguy hiểm được gắn ngay tại các lối vào phố cafe đường tàu. Dù đã có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, rào chắn nhưng nhiều du khách vẫn thản nhiên đi vào. 9h sáng 15/9 tại phố cafe đường tàu Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Lịch (55 tuổi), chủ một quán cafe đường tàu cho hay: "Ở đây từ thứ 2 đến thứ 6 trong thời gian từ 6h đến 21h30 đêm là không có tàu chạy, thứ 7 và chủ nhật mới có tàu chạy. Tôi và người dân ở đây mong muốn được cho phép bán hàng vào ngày tàu không chạy. Còn nếu cấm hẳn thì tôi thấy vô lý lắm, ngày thường làm gì có tàu chạy mà xảy ra tai nạn". "Người dân ở đây đều có trách nhiệm, tàu qua là mọi người loa còi thông báo cho tất cả khách. Đông thì có đông thật nhưng vấn đề an toàn luôn được đảm bảo. Ở đây bán hàng từ năm 2018, nhưng chưa xảy ra một vụ tai nạn nào. Ngày xưa không bán hàng thì thỉnh thoảng lại có một vài vụ tai nạn", chủ một quán cafe đường tàu chia sẻ. Ông Đinh Bá Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bông cho hay: "Thực hiện theo chỉ đạo của UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Bông cùng với UBND phường Cửa Đông đã họp bàn phương án giải quyết và tối 15/9 đã thành lập các đoàn đi kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cơ sở. Sau khi kiểm tra sẽ có văn bản báo cáo với UBND quận, trên kết quả kiểm tra đó UBND quận sẽ có những phương án giải quyết cụ thể". "Mong muốn của người dân là được kinh doanh đẻ cải thiện cuộc sống. Nhưng bất kì hoạt động kinh doanh nào cũng phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật". Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị UBND TP Hà Nội xử lý người buôn bán, chụp ảnh trên đường sắt, gây mất an toàn giao thông. >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh cà phê đường Tàu. (Nguồn: VNEWS)

Tại khu vực phường Hàng Bông, Cửa Nam, Điện Biên Phủ, phố cafe đường Tàu là địa điểm thu hút đông người nước ngoài và bạn trẻ trong nước đến uống cafe, quay phim và chụp ảnh. Nhiều quán cà phê mở bán ngay sát đường ray khiến người dân, du khách tụ tập đông, đứng trên đường ray chụp ảnh gây mất an toàn giao nghiêm trọng. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã gửi văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội và Cục Đường sắt Việt Nam xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu đang ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường sắt. Được biết, tại đây có hơn 30 quán cà phê đường tàu. 100% cơ sở kinh doanh đều vi phạm giới hạn hành lang an toàn giao thông đường sắt. Ghi nhận của PV lúc 7h30 sáng 15/9 tại phố cafe đường tàu, rào chắn hành lang an toàn đường sắt đã được dựng lên. Rào chắn chặn 2 đầu lối vào phố cafe đường tàu. Lực lượng chức năng đã có mặt ở tất cả các lối vào trên phố Trần Phú, Phùng Hưng... ngăn không cho người dân và khách du lịch vào phố. Được biết, tối 14/9, tất cả các cơ sở kinh doanh cafe đường tàu đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Sáng 15/9, phố cafe đường Tàu không còn tấp nập người dân và du khách ghé thăm. Nhiều quán đã tạm dừng kinh doanh trong thời gian chờ biện pháp giải quyết giữa UBND TP. Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên vẫn có một số quán vẫn hoạt động. Biển cảnh báo khu vực nguy hiểm được gắn ngay tại các lối vào phố cafe đường tàu. Dù đã có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, rào chắn nhưng nhiều du khách vẫn thản nhiên đi vào. 9h sáng 15/9 tại phố cafe đường tàu Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Lịch (55 tuổi), chủ một quán cafe đường tàu cho hay: "Ở đây từ thứ 2 đến thứ 6 trong thời gian từ 6h đến 21h30 đêm là không có tàu chạy, thứ 7 và chủ nhật mới có tàu chạy. Tôi và người dân ở đây mong muốn được cho phép bán hàng vào ngày tàu không chạy. Còn nếu cấm hẳn thì tôi thấy vô lý lắm, ngày thường làm gì có tàu chạy mà xảy ra tai nạn". " Người dân ở đây đều có trách nhiệm, tàu qua là mọi người loa còi thông báo cho tất cả khách. Đông thì có đông thật nhưng vấn đề an toàn luôn được đảm bảo. Ở đây bán hàng từ năm 2018, nhưng chưa xảy ra một vụ tai nạn nào. Ngày xưa không bán hàng thì thỉnh thoảng lại có một vài vụ tai nạn", chủ một quán cafe đường tàu chia sẻ. Ông Đinh Bá Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bông cho hay: "Thực hiện theo chỉ đạo của UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Bông cùng với UBND phường Cửa Đông đã họp bàn phương án giải quyết và tối 15/9 đã thành lập các đoàn đi kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cơ sở. Sau khi kiểm tra sẽ có văn bản báo cáo với UBND quận, trên kết quả kiểm tra đó UBND quận sẽ có những phương án giải quyết cụ thể". "Mong muốn của người dân là được kinh doanh đẻ cải thiện cuộc sống. Nhưng bất kì hoạt động kinh doanh nào cũng phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật". Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị UBND TP Hà Nội xử lý người buôn bán, chụp ảnh trên đường sắt, gây mất an toàn giao thông. >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh cà phê đường Tàu. (Nguồn: VNEWS)