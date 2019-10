Toàn bộ diễn biến 2 đối tượng sát hại dã man nam sinh Grab ở Hà Nội

Theo điều tra của cơ quan Công an, 2 đối tượng Đinh Văn Giáp (SN 1995, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) và Đinh Văn Trường (SN 2000, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) đều ăn chơi lêu lổng, không công ăn việc làm ổn định, ngày 20/9, Giáp rủ Trường xuống Hà Nội chơi. Hai đối tượng dừng ở bến xe Mỹ Đình và Giáp đem bán chiếc điện thoại Iphone 5 lấy tiền ăn tiêu. Ban đầu, Trường và Giáp ở tại một nhà nghỉ gần bến xe Mỹ Đình. Sau khi tiêu hết tiền, Giáp rủ Trường sang nhà bạn ở tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm ở trọ.

Ngày 26/9, khi số tiền từ việc bán điện thoại đã hết, Giáp bàn với Trường quay trở về quê và muốn có tiền về thì đi cướp tài sản của những người lái xe ôm. Cả hai bàn bạc, thống nhất tối cùng ngày sẽ đến khu vực Bến xe Mỹ Đình thuê xe ôm chở đến khu vực vắng vẻ, rồi dùng dao bấm Giáp để trong túi xách để tấn công tài xế, cướp tài sản. Bọn chúng phân công, Trường có nhiệm vụ dẫn đường cho tài xế xe ôm đến khu vực vắng người qua lại, còn Giáp trực tiếp hành động.

Hình ảnh dựng lại hiện trường lúc 2 bị can thực hiện hành vi sát hại nam sinh Grab.

Đúng kế hoạch, tối 26/9, Giáp và Trường có mặt tại khu vực Bến xe Mỹ Đình và lựa chọn nam thanh niên chạy xe ôm Grab (anh Nguyễn Cao Sang, 18 tuổi, quê ở Thanh Hóa) và yêu cầu tài xế chở về khu vực giáp ranh giữa phường Cổ Nhuế 2 với phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm với giá 60 ngàn đồng.

Mục đích của các đối tượng là điều tài xế xe ôm đến khu vực vắng vẻ mà Trường biết rõ địa hình và chọn từ trước để cướp tài sản. Nhưng đúng lúc này anh Sang nhận một đơn giao hàng đến đường Nguyễn Chí Thanh, nên đã không chở Giáp và Trường.

Sau khi giao hàng xong, anh Sang lại quay lại khu vực Bến xe Mỹ Đình vẫn thấy Giáp và Trường ở đó, nên đã đồng ý chở cả hai về địa điểm trên. Khi anh Sang chở Giáp và Trường đi đến khu vực giáp ranh giữa phường Cổ Nhuế 2 với phường Thụy Phương, thì Trường bắt đầu chỉ đường cho anh Sang đi đến đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, thuộc tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương.

Hai đối tượng Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường.

Đi đến đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài thì hết đường, xung quanh có nhiều mô đất đang thi công. Trường nói đi sai đường và bảo anh Sang quay xe vòng lại, và chỉ dẫn đi vào khu đất hoang mà Trường đã chọn. Đang đi được một đoạn thì xe của anh Sang bị chết máy. Anh Sang dựng chân chống giữa xuống xe để kiểm tra sự cố.

Lợi dụng lúc tài xế này không để ý, Giáp lấy con dao bấm trong túi xách đưa cho Trường nhưng Trường khẽ xua tay bảo với Giáp “anh làm đi”. Khi thấy anh Sang ngồi trên yên cúi xuống lúi húi sửa đề của xe, Giáp cầm dao đâm mạnh 1 nhát trúng vào gáy anh Sang.

Bị đâm bất ngờ, anh Sang quay người bỏ chạy khiến chiếc xe bị đổ ngang, và làm rơi chiếc điện thoại iPhone 7 Plus đang cầm trên tay xuống đường cách chiếc xe máy khoảng vài mét. Sợ anh Sang hô hoán sẽ bại lộ, Giáp liền tiếp tục cầm dao truy đuổi với ý định đâm chết tài xế Grab này.

Anh Sang bỏ chạy được khoảng hơn chục mét thì bị Giáp đuổi kịp, dùng dao dâm nhiều nhát vào lưng. Anh Sang gục ngã xuống lề cỏ ven đường, Giáp vẫn không buông tha. Anh Sang gượng dậy chạy tiếp, lúc này, Giáp không đuổi theo nữa mà quay lại nhặt chiếc điện thoại iPhone 7Plus của anh Sang rơi trên đường rồi đi về chỗ Trường vừa dựng xe máy lên.

Giáp nổ được máy chiếc xe của anh Sang và gọi Trường lên xe phóng khỏi hiện trường. Còn chiếc điện thoại Trường kiểm tra thấy có bảo mật nên vứt lại hiện trường. Sau khi gây án, Giáp và Trường chở nhau trên chiếc xe vừa cướp được bỏ trốn về nhà Trường ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái, trưa hôm sau, Giáp và Trường tháo BKS xe vứt ở phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái nhằm tránh bị phát hiện, trên đường trốn chạy, Giáp và Trường vứt mũ bảo hiểm và con dao gây án ở ven đường.

Đến khoảng 17h45 tối 30/9, Giáp và Trường bị tổ công tác đặc biệt Đội CSHS, Công an quận Bắc Từ Liêm và Đội trọng án, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực bản Cại, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái khi đang lẩn trốn, chuẩn bị vượt biên sang Trung Quốc.

Cận cảnh thực nghiệm hiện trường vụ sát hại tài xế Grabbike