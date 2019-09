Tài xế Grab bị sát hại: Tại cơ quan Công an, 2 nghi can khai gì?

Theo đó, 2 nghi can sát hại nam sinh Nguyễn Cao Sang (SN 2001, trú tại Thanh Hoá - chạy xe ôm Grab) đã bị bắt giữ vào tối nay (30/9). Các nghi can vụ tài xế Grab bị sát hại được xác định là Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn). Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết thêm, cho biết thêm, 2 đối tượng trên bị bắt vào khoảng 18h chiều nay ở Văn Chấn (Yên Bái). Lực lượng điều tra đã lấy lời khai nóng của các nghi phạm, đồng thời thu giữ được chiếc xe máy của anh Sang tang vật vụ án. Theo khai nhận ban đầu của 2 nghi can sát hại tài xế Grab, khoảng 21h tối ngày 26/9, Giáp cùng Trường đến khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình để uống nước. Tại đây Giáp mặc cả giá xe ôm với anh Nguyễn Cao Sang (SN 2001, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) để yêu cầu anh Sang chở Giáp và Trường về nhà bạn ở khu vực phố Tân Phong (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm). Quá trình di chuyển từ Bến xe Mỹ Đình về phố Tân Phong, do không có tiền nên Giáp có xin anh Sang hôm khác trả tiền thì anh Sang không đồng ý. Khi đến khu vực bãi đất trống, Giáp và Trường xuống xe, Giáp tiếp tục nói không có tiền và xin trả sau, Sang không đồng ý nên 2 bên đã lời qua tiếng lại, Sang giật lấy túi xách của Giáp và vứt xuống đất, Giáp nhặt túi xách lên lấy ra 1 dao găm (dao bấm) và đâm liên tiếp vào sau lưng anh Sang. Khi anh Sang bỏ chạy thì Giáp và Trường lấy xe máy của Sang phóng đi. Sau đó Giáp chở Trường về Yên Bái trốn, trên đường đi bọn chúng vứt dao bấm dọc đường gần hiện trường gây án. Công an TP Hà Nội cho biết, trong hai ngày vừa qua đã có hơn 300 chiến sĩ cảnh sát gồm lực lượng Công an quận, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành truy sét khắp các ngõ ngách thủ đô để truy bắt đối tượng. Ngay trong chiều (29/9) một mũi trinh sát cũng xác định được hai đối tượng quê Yên Bái đã về tận nơi truy bắt tuy nhiên hai đối tượng vội lẩn trốn. Sau nhiều giờ vây bắt cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ hai đối tượng nghi sát hại tài xế Grab trên đã sa lưới. >>> Xem thêm video: Tin nhắn cuối cùng của tài xế Grab bị sát hại. Nguồn: VTC 14.

