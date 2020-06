Tổ công tác đặc biệt 140 xử lý bao nhiêu vi phạm sau một tuần triển khai?

(Kiến Thức) - Vừa mới triển khai thí điểm nhưng tổ 140 của Công an Hà Nội đã xử lý nhiều vi phạm về ma túy, vũ khí giúp người dân an tâm khi ra đường.

Tổ công tác đặc biệt 140 hoạt động tương đương mô hình tổ 141 của Công an Hà Nội. 1 tổ công tác đặc biệt 140 gồm 8 cán bộ chiến sĩ do Đội Cảnh sát giao thông - Cảnh sát Trật tự (CSGT, CSTT) chủ trì, thuộc các lực lượng: cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma tuý và công an phường.

Tổ 140 kiểm tra hành chính người tham gia giao thông. Ảnh: H.Q.

Cán bộ cảnh sát tổ được trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ hỗ trợ; lịch làm việc và địa điểm không cố định.



Khi tiến hành kiểm tra, chỉ huy công an quận yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ phải chú ý phát hiện hết lỗi, ứng xử văn hóa, đúng mực với nhân dân, người vi phạm. Đây là mô hình thí điểm cấp quận, huyện đầu tiên của cả nước.



Trong tuần đầu ra quân thí điểm, tổ 140 này xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm giúp người dân an tâm khi tham gia giao thông.

Theo trung tá Nguyễn Thế Sơn, Phó đội trưởng Đội CSGT-TT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), sau một tuần triển khai thí điểm tổ công tác đặc biệt 140 xử lý 115 trường hợp vi phạm; xử phạt trên 120 triệu đồng; tạm giữ 17 xe máy, 3 bộ giấy tờ.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm nồng độ cồn, xe 3 gác tự chế giả danh thương binh. Đặc biệt, tổ này còn kiểm soát chặt việc mang vũ khí, chất kích thích, ma túy, hàng lậu khi tham gia giao thông với 4 nghi phạm liên quan bị tạm giữ.

Đối với những trường hợp có căn cứ hoặc nghi vấn liên quan đến tội phạm hình sự, tổ công tác sẽ sử dụng nghiệp vụ, trấn áp kịp thời, thu giữ tang vật, sau đó đưa về trụ sở công an phường gần nhất để phối hợp xử lý.

Hiện có 3 tổ công tác 140 được thí điểm tại quận Cầu Giấy, hoạt động từ ngày 28/5 đến nay.

>>> Xem thêm video: Cận cảnh bên trong chốt 141 Hà Nội - Chuyện lạ ít ai ngờ