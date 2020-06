Chánh thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông bị cách chức

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký quyết định (số 942/QĐ-BTTTT) về việc thi hành kỷ luật ông Đặng Anh Tuấn, chánh thanh tra bộ, bằng hình thức cách chức. Lý do cách chức là vì ông Tuấn có hành vi vi phạm pháp luật, đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ kết án ngày 13/3/2020. Ông Đặng Anh Tuấn sinh năm 1970, công tác tại Vụ Pháp chế Bộ TT&TT từ năm 2002 - 2008, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (từ tháng 9/2008) và Vụ trưởng Vụ Pháp chế. Ngày 20/4/2015, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đại diện Bộ TT&TT đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ qua điều tra xác định ông Đặng Anh Tuấn đã có hành vi cố ý cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra Bộ. Từ đó, để các cá nhân, tổ chức bất chấp pháp luật ngang nhiên vận hành game để tổ chức đánh bạc trực tuyến Rik.vip/Tip.Club với hàng chục triệu tài khoản đăng ký để đánh bạc và doanh thu gần 10.000 tỷ đồng. Ngày 13/3/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên phạt ông Đặng Anh Tuấn 34 tháng cải tạo không giam giữ và cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ 2 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt. Bị cáo được khấu trừ 324 ngày tạm giam, còn phải chấp hành 1 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ và đã được trả tự do tại tòa. Ông Đặng Anh Tuấn nhận được 3 bản báo cáo của đoàn kiểm tra, biết rõ về các vi phạm của các tổ chức cá nhân nhưng không có ý kiến hoặc báo cáo, đề xuất với Bộ trưởng để ngăn chặn, xử lý vi phạm. Ông Đặng Anh Tuấn không những không có ý kiến về xử lý vi phạm, còn nhiều lần nhắn tin, yêu cầu ông Đinh Tiến Dũng (trưởng đoàn kiểm tra) chỉnh sửa báo cáo gửi Bộ trưởng Trương Minh Tuấn để "dừng đoàn kiểm tra". Khi ông Dũng không sửa, ông Đặng Anh Tuấn đã có phiếu trình số 63 đề xuất Bộ trưởng dừng đoàn kiểm tra. Từ các thông tin, lý do đề xuất của Đặng Anh Tuấn, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã đồng ý cho dừng hoạt động của đoàn kiểm tra khi các trò chơi điện tử trên mạng và các hành vi liên quan có yếu tố phạm tội không được ngăn chặn, xử lý theo đề xuất của đoàn kiểm tra. >>> Mời độc giả xem video Bộ Công an thông tin về vụ triệt phá đường dây đánh bạc hơn 64.000 tỷ đồng | VTC Now

