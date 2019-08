Đường dây đánh bạc 10000 tỷ của người Trung Quốc: Tiết lộ cách thức vào Việt Nam

Thông tin mới nhất về đường dây đánh bạc 10.000 tỷ của người Trung Quốc tại tòa nhà thuộc Khu đô thị Our City (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) vừa bị Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hải Phòng triệt phá, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 ngày 1/8, báo chí đã đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về việc gần 400 người Trung Quốc này đã vào Việt Nam bằng cách nào? Trách nhiệm của công an và chính quyền Hải Phòng trong vụ việc này ra sao?



Trả lời câu hỏi trên, Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, về đường dây đánh bạc liên quan gần 400 người Trung Quốc ở khu đô thị Our City do công ty Hiệp Phong đầu tư, ngày 27/7 Bộ Công an và Công an Hải Phòng phá chuyên án này. Chuyên án này lập ra qua công tác nắm tình hình và thông tin thu thập được. Với tội phạm công nghệ cao điều quan trọng là chứng cứ điện tử. Bộ Công an chủ động tổ chức đấu tranh trong vụ này.

Các đối tượng và tang vật vụ án.

"Khi chúng tôi phá vụ án tạm giữ 395 đối tượng, trong đó có 19 người đăng ký tạm trú, còn lại lợi dụng đường du lịch vào Việt Nam. Các đối tượng và bị hại đều là công dân Trung Quốc, chưa phát hiện bị hại người Việt Nam trong vụ việc", Trung tướng Lương Tam Quang cho biết.

Mời quý vị xem video: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết thêm, căn cứ theo Hiệp định tương trợ tư pháp, Bộ Công an bàn giao các đối tượng này cho Công an Trung Quốc xử lý theo quy định.

"Về trách nhiệm của cơ quan quản lý, những nghi vấn liên quan đến công ty Hiệp Phong trong vụ án này chúng tôi sẽ điều tra làm rõ, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Việt Nam. Bên cạnh đó, làm rõ các công ty du lịch đưa khách vào nhưng không quản lý, không khai báo, nếu có căn cứ sẽ xử lý hành chính hoặc hình sự. Phải làm sao để ngăn chặn kẽ hở", Trung tướng Lương Tam Quang nói.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, ngày 27/7, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng triệt phá thành công nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sáng 1/8, các đối tượng đã được bàn giao cho phía Trung Quốc xử lý.

Cơ quan công an xác định tại một khu đô thị mới của thành phố Hải Phòng, ổ nhóm đối tượng gồm hơn 380 người Trung Quốc đã tham gia tổ chức điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề…

Sơ bộ bước đầu xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam). Cơ quan Công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Thủ đoạn phạm tội của số đối tượng người Trung Quốc là chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động 24/7, mọi hoạt động đều khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài.

Đây là tổ chức tội phạm có phương thức thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, thực hiện trên không gian mạng, được tổ chức trong “vỏ bọc” của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây cũng là vụ án với số lượng đối tượng người nước ngoài và số tiền đánh bạc, cá cược trên mạng lớn nhất từ trước đến nay đã được đấu tranh triệt phá tại Việt Nam.