Tổ chức cho hơn 100 người Trung Quốc cư trú trái phép: Nhận án gì?

Vừa qua, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, công khai vụ án Mậu Dục Kỳ (quốc tịch Trung Quốc) cùng 18 đồng phạm bị VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố về các tội: “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” và “ Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép ” quy định tại Điều 348 BLHS.

Theo Cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, nội dung vụ án được xác định: Đầu năm 2021, tại thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Mậu Dục Kỳ và Hoàng Tuyết Phong bàn bạc với nhau về việc tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó tổ chức cho họ ở lại Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau; tham gia cùng Mậu Dục Kỳ, Hoàng Tuyết Phong còn có Lại Côn – cả 3 đều là người dân tộc Hán, mang quốc tịch Trung Quốc; để thực hiện được thuận lợi, cả 3 đã thuê nhiều người Việt Nam cùng tham gia.

Vụ án được phát hiện vào hồi 21h ngày 27/4/2021, tại khu vực Km270+600 Quốc lộ 18A thuộc thôn 7, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tổ công tác của Công an thành phố Móng Cái phối hợp Công an xã Hải Tiến phát hiện và rà soát 4 người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm cách xuất cảnh sang Lào.

Tiếp đó, ngày 17/5 và 26/5/2021, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thành phố Hạ Long kiểm tra hành chính tại căn nhà số 1, lô 6, phố Đồi văn nghệ, phường Hồng Hà; căn nhà số 19 thuộc tổ 6B, khu 6, phường Yết Kiêu; căn nhà ở ô số 9, lô A3, khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh A thuộc tổ 18, khu 7, phường Cao Xanh và Biệt thự số 556, tổ 91, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, có tổng cộng 100 người Trung Quốc đang cư trú trái phép.

Qua đó, Cơ quan điều tra đã đấu tranh làm rõ Hoàng Tuyết Phong, Mậu Dục Kỳ, Lại Côn và 16 bị cáo khác đã tổ chức cho 99 người nhập cảnh trái phép và tổ chức cho 101 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép trong 4 căn nhà trên.

Quá trình xét xử tại phiên tòa, có 4 bị cáo không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình; Qua đấu tranh, các bị cáo đã phải cúi đầu nhận tội. Riêng bị cáo Hoàng Tuyết Phong chỉ khai nhận, việc tổ chức cho 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và bản thân bị cáo cũng là người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; bị cáo không tham gia tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Xác định đây là một trong những vụ án phức tạp, có đông đối tượng tham gia, các đối tượng cầm đầu và các đối tượng liên quan đều là người Trung Quốc; lại diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nên được lãnh đạo các ngành đặc biệt quan tâm chỉ đạo sát sao ngay từ đầu để tập trung đấu tranh làm rõ hành vi của từng đối tượng. Kịp thời phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh để đưa vụ án ra xét xử công khai.



Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo cầm đầu Mậu Dục Kỳ mức án cao nhất là 26 năm tù; Hoàng Tuyết Phong 24 năm tù; các bị cáo khác đều phải nhận hình phạt thích đáng đúng với hành vi phạm tội mà mình đã tham gia, trong đó có 2 bị cáo tham gia đồng phạm giúp sức nhận mức án thấp nhất 2 năm tù.

