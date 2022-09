Hàng vạn người chen chân tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Sáng hôm nay (4/9 - tức 9/8 Âm lịch), Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2022 chính thức trở lại sau hai năm gián đoạn do dịch Covid - 19 Từ sáng sớm, hàng vạn người đã đội mưa, chen chân về xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng. Dòng người nườm nượp từ các địa phương khác trên cả nước đổ về sân vận động trung tâm Đồ Sơn để xem chọi trâu. Các chỗ ngồi trên sân vận động đều chật kín.Mặc dù thời tiết không ủng hộ nhưng hàng vạn người vẫn mặc áo mưa, che ô đi từ sớm để tham dự Lễ hội chọi trâu. Do sân vận động sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi nên Ban tổ chức sẽ kiểm soát lượng du khách, người dân vào sân vận động xem chọi trâu bằng vé mời và giấy mời. Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2022 chính thức trở lại với sự tham gia của 16 "ông trâu" đến từ 6 phường. 16 "ông trâu" sẽ đấu 15 trận để chọn ra trâu vô địch. Trận đấu quyết liệt giữa các “ông trâu”. Cuộc rượt đuổi đầy kịch tính giữa các “ông trâu”. Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990, được tổ chức thường niên vào dịp mùng 9/8 Âm lịch. Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trâu giành giải nhất sẽ nhận số tiền thưởng 70 triệu đồng, giải nhì nhận 40 triệu đồng, hai đồng giải ba nhận 20 triệu đồng/giải. Để đảm bảo ANTT, đặc biệt là ngăn chặn các hành vi cá độ liên quan đến các trận đấu, Ban tổ chức lễ hội đã huy động khoảng 400 nhân viên an ninh, kiểm soát chặt chẽ khán giả vào sân. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là một trong 15 lễ hội lớn nhất Việt Nam. Người dân vẫn truyền tụng thành câu ca “Dù ai buôn đâu bán đâu/ mồng 9 tháng 8 chọi trâu thì về/ Dù ai buôn bán trăm bề/ Mồng 9 tháng 8 nhớ về chọi trâu”. Đây là hoạt động văn hóa lâu đời, có sự giao thoa giữa những yếu tố văn hoá nông nghiệp đồng bằng với văn hoá cư dân ven biển, mang sắc thái riêng, gắn liền việc thờ cúng thuỷ thần với nghi lễ chọi và hiến sinh trâu, thể hiện tinh thần cùng thể chất đặc biệt của người dân miền biển Hải Phòng.

Sáng hôm nay (4/9 - tức 9/8 Âm lịch), Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2022 chính thức trở lại sau hai năm gián đoạn do dịch Covid - 19 Từ sáng sớm, hàng vạn người đã đội mưa, chen chân về xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng. Dòng người nườm nượp từ các địa phương khác trên cả nước đổ về sân vận động trung tâm Đồ Sơn để xem chọi trâu. Các chỗ ngồi trên sân vận động đều chật kín. Mặc dù thời tiết không ủng hộ nhưng hàng vạn người vẫn mặc áo mưa, che ô đi từ sớm để tham dự Lễ hội chọi trâu. Do sân vận động sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi nên Ban tổ chức sẽ kiểm soát lượng du khách, người dân vào sân vận động xem chọi trâu bằng vé mời và giấy mời. Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2022 chính thức trở lại với sự tham gia của 16 "ông trâu" đến từ 6 phường. 16 "ông trâu" sẽ đấu 15 trận để chọn ra trâu vô địch. Trận đấu quyết liệt giữa các “ông trâu”. Cuộc rượt đuổi đầy kịch tính giữa các “ông trâu”. Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990, được tổ chức thường niên vào dịp mùng 9/8 Âm lịch. Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trâu giành giải nhất sẽ nhận số tiền thưởng 70 triệu đồng, giải nhì nhận 40 triệu đồng, hai đồng giải ba nhận 20 triệu đồng/giải. Để đảm bảo ANTT, đặc biệt là ngăn chặn các hành vi cá độ liên quan đến các trận đấu, Ban tổ chức lễ hội đã huy động khoảng 400 nhân viên an ninh, kiểm soát chặt chẽ khán giả vào sân. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là một trong 15 lễ hội lớn nhất Việt Nam. Người dân vẫn truyền tụng thành câu ca “Dù ai buôn đâu bán đâu/ mồng 9 tháng 8 chọi trâu thì về/ Dù ai buôn bán trăm bề/ Mồng 9 tháng 8 nhớ về chọi trâu”. Đây là hoạt động văn hóa lâu đời, có sự giao thoa giữa những yếu tố văn hoá nông nghiệp đồng bằng với văn hoá cư dân ven biển, mang sắc thái riêng, gắn liền việc thờ cúng thuỷ thần với nghi lễ chọi và hiến sinh trâu, thể hiện tinh thần cùng thể chất đặc biệt của người dân miền biển Hải Phòng.