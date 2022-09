Hải Phòng: Vác dao và gậy đi giải quyết mâu thuẫn

Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) vừa bắt giữ Nguyễn Phú Thắng (16 tuổi, ở huyện An Lão, Hải Phòng), Nguyễn Văn Đông (20 tuổi, ở quận Kiến An, Hải Phòng) cùng 6 người khác để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA Kiến An

Trước đó, vào khuya 31/8, tổ công tác HP22 Công an quận Kiến An tuần tra trên địa bàn, thì phát hiện 2 nhóm thanh niên do Thắng và Đông cầm đầu chạy xe máy tốc độ cao , mang theo dao và gậy gỗ đuổi đánh nhau.

Tổ công tác phối hợp cùng Công an phường Trần Thành Ngọ truy đuổi, bắt giữ 8 thanh niên liên quan tới vụ việc.

Tai cơ quan chức năng, các đối tượng này khai nhận, do mâu thuẫn giữa 2 nhóm nên đã hẹn nhau tới khu vực ngã 5 quận Kiến An để đánh nhau.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

