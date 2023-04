Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bà Nguyễn Phương Hằng

18 cá nhân, chủ kênh YouTube bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo

Đáng chú ý, theo cáo trạng, trong vụ án này, bà Nguyễn Phương Hằng cũng gửi đơn đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM tố cáo 5 cá nhân và 13 chủ kênh YouTube về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các cá nhân bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo gồm: luật sư Trần Văn Sỹ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Trang (người mẫu Trang Trần), bà Đinh Thị Lan và những người đăng ký, quản lý, sử dụng của các tài khoản Facebook tên "Đàm Ngọc Tuyên", "Huỳnh Ngọc Thiên Hương", "Xóm nhiều chuyện", "Giác Tịnh Nhân", "Maria Trần", 'Đinh Thu Hiền", "Vô Thường", "Đinh Lan" và các tài khoản YouTube: "Kim Mao TV Hoàng Ngọc", "Hot News", "Happy Media", "Biên Niên tiểu sử", "Lan Đinh".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (PC02) đã triệu tập nhiều cá nhân lên làm việc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra, xác minh làm rõ, để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các YouTuber liên quan gồm: Phạm Hoàng Khang (29 tuổi, chủ kênh YouTube Lang Thang Đường Phố), Huỳnh Tấn Lợi (31 tuổi, chủ kênh YouTube Vlogs Trúc Ngân), Võ Minh Điền (37 tuổi, chủ kênh YouTube Điền Võ), Ngũ Lùn (39 tuổi, chủ kênh YouTube Bánh Mỳ Đây), Nguyễn Việt Anh (37 tuổi, chủ kênh YouTube Chuyện Đời Thường), Nguyễn Văn Việt (28 tuổi, chủ kênh YouTube Trai Đồng Bằng)...

Do hành vi chưa đủ cơ sở xử lý hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có văn bản chuyển tài liệu liên quan đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TPHCM để xử lý theo thẩm quyền.