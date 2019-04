Tình tiết lạ vụ thai phụ bị giam giữ, tra tấn dã man đến sẩy thai

Ngày 17/4, Công an huyện Bình Chánh và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM cho biết, đang phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi, ngụ P. 11, Q. 6; tạm trú xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái Dũng, cùng ngụ huyện Bình Chánh). Theo công an, hai đối tượng này liên quan đến việc bắt chị Hồ Như Y (18 tuổi, ngụ Q. 11, TP.HCM, tạm trú tỉnh Long An) giam giữ 22 ngày, đánh đập dã man khiến chị Y sẩy thai.

Công an huyện Bình Chánh cũng đang tạm giữ Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) là đồng phạm của Dũng và Huyền để lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Chị Y cho hay, nguyên nhân việc mình bị bắt, tra tấn là do anh trai tên là H.V.L. (22 tuổi, ngụ Q. 11) nợ tiền của Nguyễn Minh Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Huyền nhưng không nhớ rõ nợ từ khi nào. Sau đó, nhóm này đòi H.V.L phải trả 10 triệu đồng.

Liên quan đến sự việc này, L cho hay, khoảng ngày 12/3, L có mượn của Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) 1,5 triệu đồng.

"Tôi có quen thân với anh Dũng, tôi cũng từng giúp anh Dũng nhiều thứ, như đem xe sửa giúp... nên anh em tin tưởng lẫn nhau. Khi có chuyện, gặp khó khăn, tôi đã mượn của anh Dũng 1,5 triệu đồng để trang trải cuộc sống", L kể.

"Khi mượn tiền không có viết giấy nợ, anh Dũng cũng không có yêu cầu trả lãi. Tôi mượn chứ không phải vay, tôi có hẹn là sau khi đi làm ở Phú Yên về trả. Khi đi Phú Yên về tôi gọi anh Dũng để trả tiền nhưng anh Dũng cho biết đang ở khách sạn bận việc. Tôi không có xe nên có nói anh Dũng xuống lấy nhưng anh ấy nhất quyết không chịu.

Sau đó, qua lời của bạn bè chơi thân với tôi, tôi được biết Dũng bảo tôi phải trả 10 triệu đồng", L tiếp lời.

Anh trai của nạn nhân. Ảnh: Trí thức trẻ Mặc dù biết em gái mình đang bị giam giữ, gặp nguy hiểm qua video trên Zalo do Huyền quay lại nhưng L. đã không tìm cách giải cứu em gái vì cho rằng: “Tôi cũng định rủ anh em, định lên giải cứu cho em tôi. Nhưng nghĩ lại tôi đang dính "phốt" (như lời L kể đây là một vụ mà L đánh người - PV) nên thôi ý định. Vả lại, vì tính tôi nóng nảy, sợ khi gặp anh Dũng để làm rõ mọi việc sẽ xô xát ẩu đả này nọ, sẽ khiến người đi tù, người bị thương tích, nên tôi không lên giải cứu em gái được".



Theo lời L., L. có kể với một công an khu vực và được khuyên trình báo công an, "Nhưng tôi nghĩ rằng anh Dũng đã "lo" công an ở đó nên tôi không báo. Tôi cũng không dám kể sự việc với ba tôi vì ba tôi đã có tuổi, biết chuyện sẽ lo lắng", L kể.

Cũng theo L, L có công việc ổn định, có khả năng làm ra tiền nên dư sức trả số tiền nợ anh Dũng là 1,5 triệu đồng. Hiện L đang làm công việc ráp các thiết bị cho các khu vui chơi trẻ em, làm nghề điện tử cũng như vừa học vừa làm nghề xăm...

Ông Hồ Văn Hà (48 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM), cha của nạn nhân cho hay, ông có hai người con, Y là con thứ 2, theo chồng xuống ở Long An. Người con đầu đi làm thuê ở miền Trung nên không trả nợ được số tiền 1,6 triệu. “Con tôi có điện thoại cho Dũng và Huyền nói rằng lên nhà rồi gia đình trả số nợ vì nó đi làm ăn xa. Tuy nhiên, nhóm này không lên, tụi nó bắt con gái tôi để ép trả số nợ này”, ông Hà nói.

Đến sáng 11/4, ông Hà đến Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) để trình báo về việc con gái bị bắt, tra tấn khi đến nhà của bạn để chơi vào ngày 19/3. Công an đã mời Khang cùng mẹ ruột của Dũng là Trần Thị Sương (56 tuổi, cùng tạm trú địa chỉ với Dũng) để làm việc. Khang khai nhận cùng Dũng, Huyền đánh đập chị Ý khiến nạn nhân sinh non. Sau đó Khang cùng bà Sương mang xác thai nhi bỏ lại ở địa bàn P. Tân Tạo (Q. Bình Tân).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.