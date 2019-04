Mẹ đau đớn làm đơn tố cáo gã xe ôm 60 tuổi xâm hại con gái

Sau khi thấy bé N. (5 tuổi) ngồi chơi trong phòng trọ một mình, ông C. (60 tuổi) liền vào trong và đóng cửa lại. Tại đây, ông C. nghi có hành vi dâm ô bé N. khiến bé la hét gần 10 phút, sau đó mới rời khỏi phòng.

Ngày 17/4, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ việc một bé gái tên T.T.N (SN 2014, tạm trú phường 14, quận Tân Bình) nghi bị một gã xe ôm 60 tuổi có hành vi dâm ô.



Tìm đến căn phòng trọ nhỏ nằm đầu con hẻm trên đường Âu Cơ, quận Tân Bình, chúng tôi gặp chị T. (mẹ của bé N.), gương mặt chị hốc hác bởi nhiều ngày nay không thể chợp mắt sau sự việc đau lòng mà con gái mình đã trải qua.

Ôm chằm lấy bé N. trong tay, chị T. kể, vào khoảng 10h sáng 14/4, chị gọi con gái lớn (17 tuổi) ra đầu đường coi hàng để chị đi công chuyện. Khi đó, bé N. ở lại phòng trọ một mình tập vẽ.

Căn phòng trọ xảy ra sự việc. Thời điểm đó, camera khu trọ ghi lại cảnh ông C. (hàng xóm, làm nghề xe ôm) đi qua dãy trọ này để đón một bé trai được người nhà thuê chở đi học, thấy bé N. ngồi một mình trong phòng, ông C. định bước vào nhưng sau đó lại quay ra chở cháu bé kia đi ngay.

"Một lát sau, ông ta quay lại và dựng xe ở ngay nơi tôi bán hàng ngoài ngõ và đi bộ vào phòng. Theo camera nơi trọ ghi lại thì ông ta tháo dép để ở ngoài và vào phòng đóng cửa lại, đến khoảng hơn 10 phút sau ông ta mới đi ra ngoài", chị T. cho biết.

Đến khoảng 11h trưa, sau khi con gái lớn của chị T. trở về phòng trọ, thấy em mình có nhiều điều bất thường nên hỏi em có chuyện gì.

"Em gái cháu kể lại rằng ông C. đã dùng tay sờ vào vùng kín của em nhưng ở bên ngoài quần, rồi sau đó ổng cởi quần em ra sờ thẳng vào trong. Em cháu la lên vì đau, một lúc sau ông ta mới dừng lại và bỏ đi", chị gái của bé N. kể lại sự việc.

Ngay sau khi nghe em mình kể lại, cả hai chị em đã chạy ra nói với mẹ. Sau khi nghe, chị T. bàng hoàng, tay chân như rụng rời vì đau xót và căm phẫn. Hỏi bé N. lại sự việc thì bé nói: "Ông C. làm con đau lắm".

Đến 16h chiều cùng ngày, chị T. gọi ông C. tới phòng trọ và hỏi lại sự việc lúc sáng. Nhưng ông C. chỉ nói vào chơi chứ không hề làm gì rồi bỏ đi.

Nhưng vì đau xót và căm phẫn, muốn lấy lại công bằng cho con gái mình nên chị T. chở con lên công an phường trình báo.

Theo chị T. sau khi Công an phường 14 (quận Tân Bình) lấy lời khai, họ kêu chị đưa bé sang bệnh viện Việt Đức gần đó để khám, nhưng bệnh viện này không khám cho trẻ em nên chị đưa con sang bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại đây, bé N. kể lại với bác sĩ rằng ông C. lấy tay làm mạnh nên con đau lắm, ngay sau đó bác sĩ đã làm giấy chuyển bé qua trung tâm pháp y để giám định.

Tuy nhiên bên Trung tâm pháp y cho biết phải có công an quận dẫn đi thì mới có thể tiến hành giám định cho bé. Hai mẹ con lại trở về công an quận, được một chiến sĩ hướng dẫn phải có hồ sơ từ phường trình lên mới làm việc được, hai mẹ con tiếp tục trở về công an phường.

"Khi về lại phường, một anh công an nói bây giờ người ta đã nhận tội rồi, để cho người ta xin lỗi và bồi thường thuốc men. Nhưng tôi không chịu, vì tôi muốn phải xử theo đúng người đúng tội, lấy lại công bằng cho con gái, chứ không vì tiền", chị T. nói.

Ngay sau đó công an kêu hai mẹ con chị T. ra bệnh viện Tân Bình khám cho bé, nhưng ở đây lại quá giờ làm việc nên không khám, hai mẹ con lại tới bệnh viện Thống Nhất và tiếp tục bị từ chối chữa trị vì lý do không nhận khám cho trẻ em.

"Đi khắp nơi đều không được, hai mẹ con đành quay lại công an phường. Lúc này, công an mới gọi hội phụ nữ qua để phối hợp lấy lời khai hai mẹ con tôi, khi đó đã gần 12h đêm", chị T. kể với vẻ mệt mỏi.

Vừa về đến phòng trọ được một lúc, khoảng 1h sáng, công an dẫn ông C. qua phòng của mẹ con chị và yêu cầu dựng lại hiện trường. Sau đó, ông C. bị Công an phường 14 tạm giữ 24 tiếng để điều tra.

Đến chiều ngày 15/4, đại diện bên Công an phường 14 liên hệ và giúp chị T. làm đơn tố cáo vụ việc.

Chiều cùng ngày, chị T. được sự giúp đỡ của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, chị T. mới dẫn con đi giám định. "Người ta thông báo khoảng 5-7 ngày sau mới có kết quả giám định, giờ tôi và con gái đành phải chờ đợi trong lo lắng", chị T. vừa nói vừa lau vội nước mắt.

Chị T. cũng tiết lộ, trong ngày 15/4, vợ cùng chị gái ông C. tìm tới trọ và xin bỏ qua sự việc cho ông C. vì là "hàng xóm, có quen biết" nhưng chị T. nhất quyết không chịu và cho rằng hãy để pháp luật giải quyết.

Đến ngày 16/4, chị T. nhận được thông tin từ công an cho biết ông C. đã được trả tự do vì hết thời gian tạm giữ điều tra.

Trò chuyện cùng PV, chị T. nói với vẻ căm phẫn và lo lắng: "Tôi không hiểu lý do vì sao lại thả ông ta về, trong khi tại công an phường, chính ông ta đã nhận toàn bộ hành vi của mình, công an cũng đã thông báo với tôi là ông ta đã nhận tội. Vậy lý do gì lại thả ông ta ra?. Rồi lỡ ông ta tiếp tục giở trò thì mẹ con tôi làm sao yên tâm được?".

"Giờ tôi chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, sớm đưa sự việc ra ánh sáng để giúp con tôi lấy lại công bằng, xử lý đúng người đúng tội để còn răn đe cho những kẻ khác đang có ý định làm hại những bé gái như con tôi", chị T. chia sẻ.

Liên quan tới vụ việc, Công an phường 14, quận Tân Bình xác nhận, đúng là trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc như chị T. trình bày.

Sau khi lấy lời khai ban đầu của những người liên quan, hiện công an phường đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Tân Bình tiếp tục xử lý.