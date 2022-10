Tina Duong khai nhận thủ đoạn thuê ôtô tự lái rồi mang bán

Thừa nhận lừa bán ôtô đi thuê



Liên quan vụ " Tina Duong" (Ninh Thị Vân Anh, 27 tuổi, quê Bắc Giang) bị tố "lừa đảo" nhiều người, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức chiều 30/9, lãnh đạo Công an TP Phan Thiết đã thông báo một số kết quả xác minh ban đầu.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh - Phó trưởng Công an TP Phan Thiết, ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, về việc chuyển đơn tố giác của ông L.K.D. (ngụ Đồng Tháp) tố cáo Ninh Thị Vân Anh có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chiếc ôtô biển số 51H-242.74.

"Tina Duong" Ninh Thị Vân Anh

Xác minh cho thấy, xe ô tô trên được Công ty GĐV tại TP HCM thuê lại của một cá nhân để cho thuê tự lái. Ngày 24/1, Vân Anh thuê ôtô tự lái với thời hạn 3 tháng và yêu cầu Công ty GĐV giao xe tại TP Phan Thiết.

Sau khi làm hợp đồng cho thuê, chủ xe cử 2 nhân viên công ty, trong đó có anh L.K.D mang xe ra Phan Thiết giao cho Vân Anh. Trưa 24/1, nhân viên công ty giao xe ô tô 51H-242.74 cho Vân Anh tại TP Phan Thiết. Vân Anh đã đọc, ký nhận xe và nhận các giấy tờ liên quan và trả tiền thuê xe 3 tháng là 45 triệu đồng cùng chi phí 5 triệu đồng đem xe ra giao. Tuy nhiên, sau khi hết hợp đồng thuê, Vân Anh không trả xe mà cố tình trốn tránh.

Đầu tháng 6, Vân Anh đưa ôtô này ra TP Ninh Bình và mở cửa hàng bán trái cây tại đây. Trong thời gian này, cô gái có biệt danh Tina Duong bán ôtô trên cho người tên H. ở Hà Nội với giá 450 triệu đồng và đã nhận 390 triệu đồng. Sau đó, cô gái về lại TP HCM và lên mạng xã hội đặt làm giấy đăng ký ôtô giả với giá 5 triệu rồi đem ra giao cho anh H., hẹn đến 30/6 sẽ làm thủ tục sang tên và nhận nốt số tiền còn lại.

Tuy nhiên, đến hẹn, Vân Anh không làm thủ tục. Khi trở lại TP Phan Thiết, cô gái này được cơ quan điều tra mời đến làm việc. Hiện nay,Vân Anh không còn khả năng trả số tiền 390 triệu cho anh H.

Thượng tá Oanh cho hay, tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết, Vân Anh khai nhận hành vi của mình. Qua điều tra xác định, xe ô tô 51H - 242.74 hiện nay đang ở Ninh Bình. Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đang tập trung xác minh để thu giữ chiếc xe trên làm cơ sở tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo Công an TP Phan Thiết, trong thời gian Vân Anh được triệu tập làm việc, Công an TP Phan Thiết đã tiếp nhận thêm 3 đơn tố giác của các cá nhân tố " người đẹp Anna " Ninh Thị Vân Anh với cùng hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể đơn của ông N.H.N (38 tuổi, TP HCM) tố Vân Anh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông số tiền 1,5 tỷ đồng. Phương thức, thủ đoạn của Vân Anh là dùng lời nói, nhắn tin câu nhử tạo dựng lòng tin, đồng thời dựng lên việc người thân là người có chức vụ, địa vị, bịa đặt ra nhiều câu chuyện để nhắn tin với nạn nhân rồi vay mượn tiền, rủ hợp tác đầu tư sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng do Vân Anh cung cấp.

Tiếp đó, đơn tố của ông N.Đ.P (34 tuổi, Bình Thuận) tố cáo Vân Anh lừa số tiền 400 triệu đồng; đơn tố giác của bà Đ.T.K.T (56 tuổi, tỉnh Đồng Nai) tố cáo Vân Anh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 800 triệu đồng. Phương thức, thủ đoạn là mượn tiền lo cho người nhà bệnh hiểm nghèo và kinh doanh, buôn bán,…Tuy nhiên, 2 đơn tố giác này chưa đủ cơ sở xác định hành vi nên Công an TP Phan Thiết đang tiếp tục thu thập tài liệu để làm rõ hành đối với "Anna Bắc Giang" Ninh Thị Vân Anh.

Cô gái phủ nhận lừa đảo 17 tỷ đồng

Tối 28/9, Tina Dương (Vân Anh) đã có cuộc livestream đính chính lại một số thông tin cá nhân và khẳng định không hề có chuyện bản thân lừa đảo chị Nhã Lê và gia đình 17 tỷ đồng như lời chị tố cáo.

“Mình không lừa đảo gia đình chị Nhã lấy số tiền 17 tỷ đồng như những gì chị ấy tố mình trong suốt thời gian vừa qua”, Vân Anh khẳng định.

Cô gái cũng nói rõ về đám cưới xa hoa với anh T., là em họ bên chồng của chị Nhã, trong đó có thừa nhận người đóng vai bố xuất hiện trong đám cưới là bố nuôi nhưng không dùng đám cưới đó để lừa đảo 17 tỷ đồng.

Tina Dương còn bất ngờ tố ngược lại người này tung tin sai sự thật, đăng tải hình ảnh đời tư của cô khi chưa có sự đồng ý. Vân Anh có xác nhận kèm bằng chứng xác thực, đã gửi đơn đến Bộ Công an, Công an TP HCM để tố cáo chị Nhã Lê và Nguyễn Trọng Thành (là chồng của chị Nhã) về hành vi vu khống, bịa đặt nhằm mục đích bôi nhọ nhân phẩm, danh dự cá nhân với nhiều hình thức, đặc biệt là trên mạng xã hội. Cô gái cho rằng, những phát ngôn của chị Nhã về chuyện Vân Anh lừa vợ chồng mình 17 tỷ đồng, lừa 300 nạn nhân khắp nơi với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng… là sai sự thật, vu khống và đã có những phát ngôn đào bới quá khứ, chuyện cá nhân của cô này.

“Nếu em có đi tù, em chịu trách nhiệm trước pháp luật với những gì em làm sai thì nó không hề liên quan đến số tiền 17 tỷ và 300 người mà chị Nhã đã tố em…”, Tina Dương nói.

Chia sẻ với báo chí, chị N.L cho hay bản thân không có nghĩa vụ phải đi xác minh lại những lời Tina Dương nói là đúng hay không, bởi từ đầu sự việc như thế nào đã được chị cung cấp rõ ràng. Hiện tại do công việc rất bận nên chị không có nhiều thời gian để theo sát vụ việc mà có một anh trưởng nhóm trong hội những người là nạn nhân của Tina Dương sẽ làm việc với báo chí và cơ quan chức năng.