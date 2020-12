Tin nóng ngày 3/12: Hai bé gái khuyết tật nghi bị xâm hại tình dục

Hai bé gái khuyết tật nghi bị xâm hại tình dục: Chị T. (SN 1973, trú tại thôn Minh Thành 2, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Thọ Xuân về việc 2 người con của chị bị xâm hại tình dục. Qúa trình đưa các cháu xuống Bệnh viện Đa khoa huyện kiểm tra phụ khoa thì chưa phát hiện thấy 2 cháu bị tổn thương bên ngoài cũng như bên trong âm hộ. Hiện cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Nhóm học sinh 4 lần đột nhập trường trộm cắp tài sản: Hôm nay, ông Đỗ Quý Kiên, Phó hiệu trưởng Trường THCS Phạm Văn Đồng, ở thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, nhóm trộm cắp này gồm 8 người, tất cả là học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 của trường. Lợi dụng trời tối và mất cảnh giác của bảo vệ, các học sinh đã có 4 lần đột nhập vào các phòng làm việc để lấy tài sản. Khống chế, hiếp dâm nữ chủ nhà rồi cướp tài sản: Ngày 10/11, chị N.T.B (SN 1988, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bất ngờ bị một thanh niên đột nhập vào nhà, khống chế bằng dao rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Thỏa mãn thú tính, đối tượng còn cướp 2 chiếc điện thoại rồi tẩu thoát. Hôm nay 3/12, Công an huyện Yên Thành đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Thưởng (SN 1997, trú huyện Yên Thành) để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản. Mâu thuẫn gia đình, chồng châm lửa bình xăng xe máy đốt nhà: Ngày 2/12, chị N.T.H (SN 1975, tгú huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đã xảy ra mâu thuẫn với người chồng tên Đ. Sau một hồi tranh cãi, chị H. lên giường đi ngủ trưa, do bực tức anh Đ. đã mở nắp bình xăng xe máy đang để cạnh giường ngủ của vợ rồi châm lửɑ đốt, sau đó chạy гa ngoài khiến chị H. bị bỏng nặng. Ngày 3/12, Công an huyện Vân Đồn cho biết, đang điều tra, làm rõ. Bắt 2 đối tượng vi phạm giao thông đánh CSGT: Ngày 3/12, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM đã khởi tố bị can, bắt để tạm giam với Trần Hoàng An (26 tuổi) và Trần Văn Út (31 tuổi) về tội chống người thi hành công vụ. An và Út là hai trong số nhóm 5 người có mặt trong vụ tấn công cán bộ Trạm CSGT Tân Túc (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an TP HCM) trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh). Uất ức vì bị đánh mắng, cháu trai đâm chết ông nội: Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đang điều tra vụ án mạng gia đình xảy ra tại xã Thống Kênh (huyện Gia Lộc) vào ngày 1/12. Hung thủ gây án Phạm Xuân Nguyên (26 tuổi, ở tỉnh Hải Dương). Nạn nhân là ông nội của Nguyên - ông P.X.Đ (84 tuổi). Sau khi bị ông nội đánh mắng , Nguyên dùng dao bấm đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Phát hiện thi thể đang phân hủy có hình xăm con nhện: Trong khi đi qua đoạn bờ đê Chi Li 1, thuộc địa phận TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), người dân bỗng ngửi thấy mùi hôi tại đây. Đến gần, người dân bỗng hoảng hốt khi thấy một thi thể đang trong quá trình phân hủy. Thi thể là nam giới, có chiều cao khoảng 1m66. Trên thi thể đang mặc áo phông ngắn tay màu nâu, quần dài vải màu đen. Đặc biệt, phía sau lưng nạn nhân có hình xăm một con nhện to. >>> Xem thêm video: Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tăng cao. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

