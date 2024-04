Giáo viên ngồi lên bụng, tát trẻ mầm non... rợn người “cô giáo hổ“

Cô giáo mầm non nói lý do ngồi lên người, nhét thức ăn vào miệng bé trai: Chiều 24/4, UBND phường Linh Đông vừa có báo cáo về sự việc bạo hành trẻ tại lớp mẫu giáo Tí Bo (địa chỉ 149 đường Linh Đông, phường Linh Đông). Theo trình bày của bà L.T.B.N., chủ lớp mẫu giáo này, trưa ngày 11/4 bé C. không chịu ăn, khóc, bịt miệng nên bà ngồi đè lên người, ép cháu ăn quýt làm bé hoảng sợ, khóc nhiều. Còn bé H. nghịch làm hư đồ chơi nên bà N. dùng viên gạch nhựa màu đỏ đánh vào đầu, dùng tay tát... UBND phường Linh Đông đã đình chỉ hoạt động của lớp mẫu giáo Tí Bo từ ngày 25/4. Đình chỉ cô giáo gõ đầu học sinh lớp 2 gây sưng mắt: Ngày 12/4, UBND huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo C.T.L.T. Trước đó, khoảng 15h ngày 9/4, trong khi làm bài tập ở tiết học toán lớp 2 tại điểm trường Nà Nhái - Trường tiểu học Vô Ngại (xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh), cô C.T.L.T. hướng dẫn, nhưng em P.T.L. không làm được, không tập trung. Cô T. đã nhắc nhở nhưng không được, sau đó đã dùng thước kẻ gõ vào đầu em. Em sau đó học bình thường, cuối buổi học có biểu hiện sưng mắt. Theo kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, em L. không bị tổn thương não, chỉ sưng phần mềm vùng đầu và vùng mắt hai bên. Trẻ mầm non bị cô giáo đánh trên lớp trong giờ ăn trưa: Ngày 29/3, trong quá trình đút cho bé ăn trưa, cô giáo K.D Trường mầm non 4 (chi nhánh đường Điện Biên Phủ, quận 3, TP HCM) đã nhiều lần đánh vào người bé, khiến bé bị ngã về phía sau. Quá trình xảy ra vụ việc đều được camera ghi lại. Ông Lương Trọng Bình - Phó Phòng GD&ĐT quận 3 cho biết, việc xử lý được thực hiện theo quy định kỷ luật, cán bộ, viên chức. Trước mắt, nhà trường đã tạm đình chỉ cô giáo trong vụ việc. Cô giáo K.D đang mang bầu nên việc xử lý cũng được xem xét cẩn trọng. Cô giáo dùng thước đánh học sinh bầm tím: Ngày 26/12/2023, Phòng GD&ĐT huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) đã làm tờ trình gửi UBND huyện đề nghị xử lý kỷ luật một nữ giáo viên của Trường tiểu học Thị trấn Vũng Liêm vì vi phạm đạo đức nhà giáo. Trước đó, ngày 7/12, trong giờ làm bài tập toán của lớp 5/4, cô P.T.L. gọi nam sinh N.X.H. lên bảng làm bài tập. Sau khi cô L. hướng dẫn cách làm bài, nam sinh H. vẫn không làm được. Trong lúc nóng giận, cô L. đã dùng thước đánh vào mông H. và tiếp tục hướng dẫn lại nhưng em H. vẫn làm sai. Cô L. tiếp tục đánh thêm một roi nữa. Cô giáo đánh gãy ngón tay học sinh: Chiều 4/10/2023, bé M.K học sinh lớp 1 tại Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ( quận Tân Bình, TP HCM) khi đi học về kêu bị đau nhức ngón tay. Ba mẹ kiểm tra thì thấy bàn tay bên phải của con có hiện tượng sưng. Bé kể bị cô giáo chủ nhiệm đánh bằng cây gõ nhạc cụ vào mu bàn tay trong tiết học buổi sáng. Sau khi đi khám, bé được kết luận bị gãy xương ngón tay ở bàn tay phải. Sở GD&ĐT TP HCM đã yêu cầu Phòng GD&ĐT quận Tân Bình phối hợp với hiệu trưởng xử lý nghiêm và tổ chức kiểm điểm, kỷ luật giáo viên này. Cô giáo dùng roi tre, đánh bầm tím lưng học sinh vì không làm bài tập: Ngày 2/10/2023, bà Lê Thị Quý, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hải Hòa (phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, có sự việc một học sinh lớp 4 của trường bị cô giáo dùng roi tre đánh vào lưng. Cô H. cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc là do cháu không chịu làm bài tập được giao. Mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng khi đến lớp, nam sinh này vẫn không chịu tập trung học bài nên cô H. nhất thời tức giận, dùng roi tre đánh vào lưng học sinh. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường đã cùng cô H. đến nhà học sinh để xin lỗi. Được biết, cô giáo L.H. là giáo viên mới nghỉ hưu. Do thiếu giáo viên nên Trường tiểu học Hải Hòa đã hợp đồng lao động với cô giáo này từ đầu năm học 2023 - 2024. Phạt cô giáo tát nam sinh trong giờ kiểm tra: Ngày 26/5/2023, UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.X. (54 tuổi, giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai) số tiền 3,75 triệu đồng về hành vi xâm phạm thân thể một học sinh. Trước đó, ngày 9/5, cô X. được phân công làm giám thị trong giờ kiểm tra môn địa lý lớp 8 tại trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai. Phát hiện một nam sinh có dấu hiệu sử dụng "phao", cô giáo X. đã đến gần và tát em học sinh 2 cái vào mặt. >>> Xem thêm video: Chân dung nữ bảo mẫu bị tố bạo hành bé trai 1 tháng tuổi.

