Loạt hot girl vướng vòng lao lý vì buôn ma túy

Ngày 24/4, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết vừa tạm giữ hình sự Hồ Thị Thùy Trang (SN 2005, Mê Linh, Hà Nội). Theo điều tra, Trang điều hành một đường dây ma túy và còn trực tiếp lái "xế hộp" giao ma túy cho các khách hàng tại Hà Nội. Trước đó, vào đầu tháng 3/2024, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an huyện Ba Vì đã phát hiện một đường dây chuyên cung cấp ma túy lẻ cho các "con nghiện" trên địa bàn, do Hồ Thị Thùy Trang điều hành. Trang đã thiết lập mạng lưới quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy. Ngày 13/4, trinh sát phát hiện Trang cùng đồng bọn rời khỏi nhà bằng 2 ô tô để đi giao “hàng” nên đã lập tức triển khai lực lượng. Tại chỗ, công an thu giữ 195 viên ma túy tổng hợp dạng MDMA; trên 100g Ketamine và nhiều tang vật có liên quan. Hoàng Thị Nghĩa (SN 2000, trú xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bỏ học từ năm lớp 11 để đi học làm mi, móng (làm nail). Với bản tính ham chơi, lười làm, tiền kiếm ra không đủ tiêu, Nghĩa đã lợi dụng mạng xã hội, đánh bóng hình ảnh dưới tên “Hà Tấm” để móc nối các đối tượng rồi bán ma túy lấy tiền ăn chơi. Ngày 14/7/2023, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Nghĩa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1998, trú tại tổ dân phố Diêm Thượng, phường Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) khá nổi trên mạng xã hội. Quỳnh Trang thường xuyên đăng ảnh khoe cuộc sống sang chảnh và thường di chuyển bằng chiếc xe sang Mercedes tiền tỷ, check-in ở những nơi sang trọng vời những đồ hàng hiệu đắt tiền như đồng hồ Rolex... Ngày 23/11/2022, Trang và bố ruột Phạm Văn Duẩn (SN 1962) bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ vì buôn bán ma túy. Trần Thị Diệu Huyền (22 tuổi, Lạng Sơn) sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, ưa nhìn lại đảm đang là bà chủ quán Bún bò Huế có địa chỉ tại số 341, đường Bà Triệu (phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) khi bị Công an bắt vì buôn bán ma tuý, mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ. Theo lời khai, Huyền quen biết các đầu mối lấy ma túy ở ngoại tỉnh rồi thuê mặt bằng quán kinh doanh trá hình để dễ dàng bán ma túy cho các con nghiện. Ngày 27/6/2022, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt Trần Thị Diệu Huyền 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Phạm Thị Hằng (SN 1992, trú tại Đống Đa, Hà Nội) là hot girl thường xuyên đăng tải những bức ảnh ăn mặc đồ thời trang gợi cảm và thường xuyên check- in tại những nơi sang chảnh. Để có được điều đó, Hằng đã bán linh hồn cho "ma tuý". Ngày 14/6, Phạm Thị Hằng bị Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố bị can đối để điều tra về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Hằng, cơ quan Công an phát hiện 1 cân điện tử, 24 viên ma túy tổng hợp và 23 gam MDMA. Dương Thị Thanh Phương (28 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) núp dưới vỏ bọc của một hot girl xinh đẹp với cái tên Nabi Phương trên Facebook nhờ app chỉnh sửa ảnh. Cô gái này cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh ở những nơi sang chảnh và status nói đạo lý... Không những vậy, Phương thường xuyên livestream, quay video giới thiệu loại "nước nho ma túy" trong các hội nhóm kín trên mạng xã hội để bán cho các "dân chơi". Tháng 4/2022, Phương bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan đến đường dây buôn bán trái phép ma túy. Theo cảnh sát, đây là loại "nước nho ma túy" mới xuất hiện lần đầu tiên tại Đà Nẵng. Trương Thị Kiều Trang (24 tuổi, tạm trú tại Đà Nẵng) vốn là nhân viên quán karaoke ở Quảng Trị và đã có chồng con. Sau khi chồng bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Trang vào Đà Nẵng làm nhân viên spa. Trên mạng xã hội, Kiều Trang đăng tải thông tin về spa, làm đẹp và giới thiệu là sinh viên một trường đại học thường xuyên khoe hình ảnh về cuộc sống giàu sang… Trang bị bắt giữ vào tháng 3/2021 cùng một số đối tượng khác khi đang lưu trú tại khách sạn ở Đà Nẵng. Cơ quan chức năng xác định, trước khi bị bắt, Trang giao cho một số đối tượng đặt mua ma túy từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung sau đó vận chuyển vào Đà Nẵng bán kiếm lời. Ngày 26/9/2021, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trương Thị Kiều Trang mức án chung thân về tội "buôn bán trái phép chất ma túy". Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, TP Đông Hà, Quảng Trị) vì ham lối sống sang chảnh, thích hưởng thụ, chưng diện mà Hằng bỏ bê việc học, liên tục có mặt tại những chốn ăn chơi, thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp ở những khu du lịch nổi tiếng tại Huế và các địa điểm sang chảnh khác trong và ngoài nước. Là sinh viên nhưng Hằng hiếm đến trường; sống xa hoa. Thủ đoạn hoạt động của Hằng rất tinh vi: Ma túy được đặt mua từ TP HCM, Quảng Trị rồi chuyển về Huế bằng cách thuê người hoặc bỏ ma túy vào các gói hàng, quà sinh nhật. Hằng không trực tiếp nhận hàng, nhận tiền mà thông qua hệ thống chân rết và thuê lái xe ôm, taxi để giao dịch, thanh toán... Thời điểm bị bắt, Hằng là hot girl nổi tiếng trường Cao đẳng Du lịch Huế và trong giới sinh viên tại Thừa Thiên Huế. Facebook của Hằng đăng tải hàng loạt hình ảnh ăn chơi sang chảnh, giàu có và cuộc sống an nhàn mà nhiều người mơ ước. Ngày 25/9/2021, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Hằng 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

