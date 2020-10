Tin nóng ngày 3/10: Nghi án con trai đánh mẹ ruột 85 tuổi tử vong

1. Nghi án con trai đánh mẹ ruột 85 tuổi tử vong: Ngày 3/10, UBND xã Phú Dương (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) cho biết, cơ quan chức năng địa phương đã bắt tạm giam một đối tượng trên địa bàn để điều tra, làm rõ hành vi đánh chết mẹ đẻ. Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Trần Toản (47 tuổi) nạn nhân là bà Huỳnh Thị L. (85 tuổi) đã bị Toản đánh tử vong vào tối 29/9. 2. Ba cha con tử vong trong chòi rẫy: Ngày 3/10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, tối 2/10, người thân phát hiện anh Hứa Văn K. (ngụ xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cùng 2 con trai (9 tuổi và 7 tuổi) không có nhà. Đến sáng 3/10, thì phát hiện anh K. cùng 2 con trai đã tử vong trong chòi rẫy cách nhà khoảng 5 km. Trong đó, 2 bé trai tử vong với nhiều vết thương trên cổ, còn anh K. chết trong tư thế treo cổ. 3. Truy xét 3 người cầm mã tấu giải quyết mâu thuẫn: Ngày 3/10, Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Trường (38 tuổi), Đặng Ngọc Thắng (35 tuổi) và Đặng Quang Ngọc (34 tuổi, đều là người địa phương) về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, cả 3 người này đã bỏ trốn, cơ quan chức năng đang truy xét họ. Trước đó, 3 người này đã cùng nhiều khác mang hung khí kéo đến nhà một người dân Hải Dương chửi bới, đe dọa họ. 4. Xe tải chở hàng cháy rụi trên Quốc lộ 1A: Khoảng 12h30 ngày 3/10, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xóm 14, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An, một chiếc xe tải (BKS 29H 07085) bốc cháy. Chiếc xe bị cháy rụi, phát nhiều tiếng nổ, không thiệt hại về người. 5. Tạm giữ hình sự đối tượng đưa bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ xâm hại: Ngày 3/10, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Long, sinh năm 2000, trú tại huyện An Phú để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Trước đó, Thông qua mạng xã hội, Long làm quen với một bé gái mới 13 tuổi. Sau đó, đối tượng này đưa bé gái vào nhà nghỉ và về nhà để làm chuyện người lớn. 6. Tá hỏa vì cháy khu bếp tầng 5 của nhà hàng hải sản: Trưa 3/10, tại khu bếp trên tầng 5 của nhà hàng hải sản đang bơi, số 52 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân cháy và thiệt hại tài sản đang được xác minh, làm rõ. 7. Giả danh Phó Trưởng phòng cảnh sát hình sự để lừa đảo: Ngày 3/10, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thế Nam (SN 1978; trú tại Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan Công an, Nam khai nhận do thiếu tiền ăn tiêu nên đã dùng thủ đoạn trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, năm 2019, Nam từng bị kết án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. >>> Xem thêm video: Bị Công an ‘rởm’ lừa 4 tỷ: Nhẹ dạ hay mê quyền thế?. Nguồn: ANTV.

