Tin nóng ngày 30/10: Truy sát ông bà thông gia rồi tẩm xăng tự thiêu

1. Truy sát ông bà thông gia rồi tẩm xăng tự thiêu: Ngày 30/10, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đang điều tra vụ giết người xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khoảng 5h45 ngày 29/10, ông Nguyễn Trong (SN 1959,trú tại thị xã An Nhơn từ TP Hồ Chí Minh) về đến quê nhà đã "vội"cầm dao và rìu đến nhà ông bà thông gia ở cùng trú cùng địa phương là Trần Tấn Biên (SN 1967) và Bùi Thị Xuân Ân (SN 1969) để “giải quyết mâu thuẫn. Ông Trong cầm rìu chém nhiều nhát vào đầu ông Biên rồi dùng dao đâm, chém bà Xuân. Sau đó đã tẩm xăng tự tử khiến nạn nhân tử vong. 2. Cầm chai bia vỡ đâm người khác vì mâu thuẫn: Ngày 30/10, Công an huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) đã bắt tạm giam Trịnh Thanh Huy (SN 1992, ngụ xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Huy bị bắt sau hơn hai năm lẩn trốn theo lệnh truy nã vào ngày 27/10, tại tỉnh Tiền Giang. Kết quả điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, ngày 26/5/2018, Huy đã dùng vỏ chai bia đâm vào mặt ông Nguyễn Minh Phương (SN 1981, ngụ xã Tân Thành). Hậu quả, ông Phương bị thương tích 22%. 3. Người phụ nữ bị giết trong nhà nghỉ: Ngày 30/10, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết, đang điều tra làm rõ nghi án người phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ ở khu vực. Chiều 29/10, cặp nam nữ (khoảng 45 tuổi) đi xe máy tới khách sạn A.H nằm trong con hẻm đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức để thuê phòng nghỉ. Thấy biểu hiện bất thường, nhân viên nhà nghỉ vào xem thì phát hiện người phụ nữ tử vong với vết hằn trên cổ. 4. Thanh niên phá trần nhà, đu dây xuống trộm 120 triệu: Ngày 30/10, Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang tạm giữ Nguyễn Văn Công (32 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại một cửa hàng FPT Shop trên địa bàn.Trước đó, rạng sáng 29/10, nhân viên một cửa hàng FPT Shop trên quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM phát hiện có kẻ gian đột nhập. Tên trộm phá trần nhà, đu dây xuống bên dưới, dùng xà beng phá két sắt lấy 120 triệu đồng. 5. Khởi tố vụ "quái xế" tông gãy chân CSGT: Ngày 30/10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng để điều tra "quái xế" tông gãy chân một CSGT làm nhiệm vụ chống đua xe trên quốc lộ 1. Thiếu tá Nguyễn Lê Hồ (cán bộ Phòng CSGT tỉnh Tiền Giang) cùng tổ công tác ra tín hiệu dừng xe thì bị Nguyễn Hoàng Nam (18 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) tông thẳng vào người khiến vị này bị thương tích 42%. 6. Nữ sinh lớp 12 gieo mình xuống sông Ka Long tự vẫn: Ngày 30/10, Công an phường Ka Long, TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đã xảy ra một vụ nữ sinh lớp 12 nhảy sông Ka Long tự tử. Nạn nhân được xác định là em V.T.P. (SN 2003). Trong lúc ăn cơm tối, P. bị bố mẹ mắng vì chuyện tình cảm cá nhân đã ảnh hưởng đến học tập. Lúc này do bực tức, em P. đã bỏ chạy ra ngoài, đến khu vực sông Ka Long rồi nhảy xuống. 7. Bắt nhóm đối tượng liên quan vụ trộm xe ô tô: Ngày 30/10, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp và tiêu thụ xe ô tô xảy ra tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa. Theo đó, cơ quan công an đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) và Phạm Hoàng Chương (34 tuổi, ngụ P.An Bình, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Video Nữ sinh lớp 6 nhảy lầu tự tử trong trường học - Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp

