Tin nóng ngày 27/3: Cô gái tố bị trưởng khoa, chủ tịch bệnh viện hiếp dâm

Cô gái tố bị trưởng khoa, chủ tịch bệnh viện hiếp dâm: Ngày 27/3, VTCNews dẫn lời đại diện Công an phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đang kiểm tra, rà soát vụ việc cô gái N.H tố bị trưởng khoa trường đại học, chủ tịch một bệnh viện tại Hà Nội nhiều lần hiếp dâm, đánh đập, đe doạ. Công an phường Giảng Võ cũng hướng dẫn nạn nhân liên hệ Công an phường Hoàng Liệt do vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra ở địa bàn phường này. MXH trước đó chia sẻ cô gái N. H. đã tố cáo một người tên T. ép buộc quan hệ nhiều lần. Tuy nhiên, hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ. (Ảnh minh họa) Mời làm việc ekip “giúp sức” bà Nguyễn Phương Hằng: Ngày 27/3, báo chí dẫn nguồn tin cho biết, Công an TP HCM đang tiến hành mời làm việc đối với nhiều người nhằm mở rộng điều tra vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng gồm trợ lý, nhân viên quản lý 12 kênh, trang mạng xã hội như: Youtube, Facebook, Fanpage, Tiktok… để đăng tải thông tin, thực hiện livestream theo yêu cầu của bà Hằng; đội ngũ kỹ thuật tham gia tổ chức các buổi livestream; những người bàn bạc kịch bản, chuẩn bị nội dung cho bà Hằng và cả những người tư vấn, khách mời… để xử lý theo quy định. (Ảnh: Vietnamnet). Bắt giam 12 người trong vụ hỗn chiến khiến 1 người chết: Ngày 27/3, Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Rạng sang 18/3, hai nhóm thanh niên (khoảng 15 người) đuổi chém nhau trên đường Văn Mười (Hóc Môn). Vụ việc khiến P.K.D. (SN 1998) bị thương tích được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trên mạng. Cháy lớn tại Trung tâm Thương mại Cái Dầu: Khoảng 2h30 ngày 27/3, tại Trung tâm Thương mại thị trấn Cái Dầu (tỉnh An Giang) xảy ra vụ cháy lớn. Người dân nghe tiếng nổ lớn và lửa cháy tại shop Dũng Ly. Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng đến dập lửa nhưng vụ cháy gây thiệt hại cho khoảng 40 ki-ốt, chủ yếu là nơi bán vải, ước tính thiệt hại do hỏa hoạn khoảng 5 tỷ đồng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nghi trộm đồ trong bệnh viện, rơi từ tầng 4 xuống đất tử vong: Ngày 27/3/2022, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đang làm rõ vụ việc ông Đặng Thanh H. (SN 1975,quận Lê Chân, TP Hải Phòng) rơi từ tầng 4 BV Việt Tiệp tử vong. Khoảng 5h sang 25/3, ông H đi thăm người nhà, đã lẻn vào phòng 404 lấy điện thoại của một bệnh nhân, sau đó, leo sang 1 phòng khác của tòa nhà để bỏ chạy và trượt chân rơi từ tầng 4 xuống đất tử vong. (Ảnh: Báo BVPL) Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 5 sau hai ngày chết đuối: Ngày 27/3, UBND xã Hòa Phong (huyện Tây Hòa, Phú Yên) cho biết, trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Phan Minh Tiên (SN 2011, học sinh lớp 5E Trường tiểu học Hòa Phong). Trước đó 2 ngày, em Tiên cùng bạn rủ nhau ra kênh chính Nam để tắm. Một lát sau hai người bạn về nhà còn Tiên tiếp tục tắm và bị nước cuốn, nhấn chìm mất tích. (Ảnh: CAND) Giám đốc người Nhật Bản bị điều tra vì tham ô: Ngày 27/3, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa bàn giao Niihama Kenichi (SN 1974, quốc tịch Nhật Bản, Giám đốc tài chính của Công ty TNHH sản xuất SanWa Việt Nam) cho Cơ quan CS ĐT Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản". Trước đó 2 ngày, Cảnh sát tiếp nhận đơn trình báo của địa diện Công ty TNHH sản xuất SanWa Việt Nam về việc phát hiện bị mất số tiền hơn 268 triệu đồng để trong két sắt. Cùng ngày, Công an huyện Việt Yên đã điều tra làm rõ nghi phạm là Niihama Kenichi về hành vi "Tham ô tài sản". >>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Nguồn: THĐT

