Tin nóng ngày 12/2: Tạm giam kẻ tạt xăng định đốt công an

Tưới xăng đốt nhà công an viên vì bị dẹp trường gà. Ngày 12/2, Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giam Nguyễn Văn Thảo (26 tuổi, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích" – sau 2 năm đối tượng này trốn truy nã. Tháng 12/2019, ông Tiêu Quốc Lịnh, công an viên phát hiện và giải tán nhiều đối tượng tụ tập đá gà trên đất ông nội Thảo. Bực tức, tối cùng ngày, Thảo mang xăng đến đòi đốt nhà và tưới xăng vào người ông Lịnh nhưng bật lửa không cháy. Tháo dùng thanh sắt đánh ông Lịnh và dọa giết. Thảo bỏ trốn khi cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý. Bắt nhóm cướp nhí chuyên dùng dao tấn công người dân tại TP HCM và liên tỉnh. Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP HCM phối hợp với nhiều đơn vị đã bắt giữ được băng nhóm chuyên dùng dao tấn công, cướp tài sản của người dân liên tỉnh và TPHCM. Băng cướp gồm 8 đối tượng do Từ Tấn Phú (SN 2004) kẻ cầm đầu băng cướp thường xuyên gây án trên địa bàn liên tỉnh, thành suốt thời gian qua. Điển hình là vụ cướp xảy ra rạng sáng 7/2, gần cầu Cống Dinh (ấp 2, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè), nhóm cướp đã chặn xe anh Phạm Gia K. dùng dao đâm vào vai và đùi nạn nhân để giật điện thoại, cướp ví và xe máy. Nhóm cướp thực hiện nhiều vụ khác và đang bị điều tra. Nhiều cò mồi bị xử lý khi tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương. Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vừa xử lý, nhắc nhở 7 trường hợp “cò mồi” có hành vi tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương, gây mất an ninh trật tự. Các trường hợp bị xử lý gồm Nguyễn Thành C. (SN 1972), Lê Thuý C. (SN 1979), Lưu Văn T. (SN 1975), Bùi Quốc P. (SN 1982), Nguyễn Thị H. (SN 1974) và Bùi Văn H. (SN 1983), trú huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý 6 trường hợp, phạt số tiền 4,2 triệu đồng, tạm giữ 2 xe máy, 4 giấy phép lái xe, nhắc nhở 1 trường hợp về hành vi lôi kéo tranh giành khách, gây mất trật tự công cộng. Khởi tố Giám đốc Công ty xây dựng khai thác “chui” khoáng sản. VKSND tỉnh Hà Nam vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Diễn - Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Dù không được các cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng Diễn vẫn chỉ đạo khai thác trái phép khối lượng lớn khoáng sản trong và ngoài phạm vi thực hiện Dự án tại xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng. Sau đó, Diễn bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhằm mục đích thu lợi bất chính, gây thiệt hại lớn cho Ngân sách Nhà nước. (Nguồn: BVPL) Công an xác minh clip “nữ công an ném đá trúng xe Mercedes GLC 200”. Ngày 12/2, Công an TP HCM chỉ đạo Công an huyện Bình Chánh, vào cuộc xác minh clip “nữ công an ném đá trúng xe Mercedes GLC 200”. Trước đó, theo clip đăng lên mạng xã hội, một phụ nữ được cho là đang ném vật giống đá vào xe ô tô kèm thông tin:"Sự việc xảy ra vào lúc 16:34 ngày 8/2 trên đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Người phụ nữ trong đoạn clip tên Đ.T.N.T. - sinh năm 1982, cấp hàm trung tá…". Tuy nhiên, lãnh đạo Công an TP HCM cho biết, chưa xác định người phụ nữ có phải trung tá công an hay không. Manh mối tìm ra kẻ trộm tiền của người đi chùa. Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội, đang tạm giữ Dương Văn Sỹ (29 tuổi, trú huyện Thường Tín) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 7/2, bà T.T.C. đến Công an xã Tam Hưng trình báo bị kẻ gian lấy cắp 18 triệu đồng để trong cốp xe máy SH khi đi lễ ở chùa Thái Ân. Trích xuất camera, cảnh sát phát hiện một nam giới cạy cốp xe của nạn nhân rồi lấy tiền. Sau đó, bỏ đi trên chiếc SH gắn biển số 29Y5. Sau đó, Dương Văn Sỹ ra trình diện và khai nhận hành vi trộm tiền của bà C. Đồng Nai thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế tại hàng loạt bệnh viện. Mới đây, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét ghiệm, vắc xin và thuốc phòng, chống dịch COVID-19. Các đơn vị thuộc diện thanh tra gồm Sở Y tế; CDC Đồng Nai; các cơ sở khám chữa bệnh thuộc tuyến tỉnh (gồm BV Đa khoa Đồng Nai, BV Đa khoa Thống Nhất, BV Nhi đồng Đồng Nai, BV Da liễu Đồng Nai, BV Phổi Đồng Nai); các BV Đa khoa khu vực: Định Quán, Long Thành, Long Khánh; Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan. Thời điểm thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/1/2021. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chánh Thanh tra tỉnh là Trưởng đoàn thanh tra. >>> Mời độc giả xem thêm video Chủ quán bún ở Đà Nẵng vác ghế đánh khách vì đĩa rau sống.

