Tin nóng ngày 4/2: Truy bắt nghi phạm bắn chết vợ

Truy bắt nghi phạm bắn chết vợ. Ngày 4/2, Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp với Công an huyện Sốp Cộp truy bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng xảy ra ở xã Mường Lạn. Tối 30/1, nghe tiếng súng nổ từ nhà ông Hạng A Do (36 tuổi), người dân chạy sang thì phát hiện bà G.T.M. (vợ ông Do) tử vong. Thời điểm đó, ông Do đã rời khỏi hiện trường. Cảnh sát đã thu giữ một súng săn tự chế và đang truy bắt nghi phạm. Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất đón hơn 145.000 khách ngày 4 tết. Theo Cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Nam, 2 sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài, Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 145.000 khách trong ngày 4/2 (tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán). Cụ thể, sân bayquốc tế Nội Bài khai thác 332 chuyến bay với khoảng 48.000 khách, có tới 30.000 khách bay từ nhà ga Nội Bài và 18.000 khách đến. Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 704 chuyến bay với hơn 97.700 khách. Trong số này, có 324 chuyến bay đi từ ga quốc nội với hơn 36.700 khách; 323 chuyến bay đến với hơn 60.000 khách. (Ảnh: Báo Giao thông). Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú khi về quê ăn Tết. Ngày 4/2, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp vận động đối tượng Thạch Thi (SN 1997, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) – kẻ bị truy nã về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” ra đầu thú khi về quê ăn Tết. Trước đó, ngày 30/6/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thi để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đến ngày 1/11/2021, Thi bỏ trốn khỏi địa phương. Bà chủ tiệm nail chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng. Ngày 4/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã thi hành lệnh khám xét 2 điểm kinh doanh của bị can Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (39 tuổi, phường 7, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” . Nguyên là chủ 2 tiệm nail tại TP Trà Vinh. Từ năm 2018 đến nay, Nguyên đứng ra mở nhiều dây hụi, huy động nhiều người góp hụi. Đến ngày 5/11/2021, do vỡ hụi nên Nguyên bỏ trốn. Tại thời điểm vỡ hụi, Nguyên còn 130 dây hụi, sau đó có khoảng 200 hụi viên làm đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyên với số tiền khoảng 50 tỷ đồng. Nguyên bị bắt vào ngày 2/2/2022 tại TP HCM. Bắt giam đối tượng chém tử vong một linh mục sau buổi lễ. Công an tỉnh Kon Tum đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Kiên (SN 1989, trú xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi) về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Trần Ngọc Thanh (SN 1981) - Linh mục giáo xứ Nhà thờ Đăk Mốt, xã Saloong. Tối ngày 29/1, khi biết tin tại nhà bà Y Mới đang diễn ra nghi lễ do ông Thanh chủ trì, Kiên đã cầm dao đến nhà bà Y Mới. Tại đây, Kiên dùng dao sát hại ông Thanh và bị người dân khống chế, bắt giữ. Hơn 36.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội được điều tra, khám phá. Năm 2021, toàn quốc xảy ra gần 42.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó chủ yếu là Giết người, cướp tài sản; Cố ý gây thương tích…Lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc đã điều tra, khám phá hơn 36.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý gần 74.000 đối tượng, đạt tỷ lệ hơn 86%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ hơn 90%... góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp. Nhà dân ở TP HCM bị hỏa hoạn thiêu rụi. Sáng 4/2, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy tại căn nhà trong hẻm C6 đường Sư Đoàn 9, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Căn nhà trên xảy ra hỏa hoạn vào khoảng 20h30 ngày 3/2 (mùng 3 Tết). Thời điểm phát hiện vụ việc, người dân chữa cháy tại chỗ nhưng không thành do nhà có nhiều vải, quần áo dễ bắt lửa. Cảnh sát chữa cháy cùng phương tiện được điều động và dập tắt đám cháy rạng sáng ngày 4/2. Hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. (Ảnh: Zing) >>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THĐT

