Tin nóng ngày 18/3: Gái có chồng ngủ với trai trẻ, tá hỏa lộ clip giường chiếu

Gái có chồng ngủ với trai trẻ, tá hỏa lộ clip giường chiếu: Chị T. (31 tuổi, Tiền Giang, đã có chồng) có quan hệ yêu đương với Nguyễn Văn Hiền (28 tuổi, Long An). Sợ gia đình phát hiện, chị T. chủ động chia tay thì bị Hiền dùng clip 2 người quan hệ tình dục dọa, yêu cầu đưa 200 triệu. Lấy được tiền, Hiền tiếp tục đe dọa đòi thêm thì ngày 18/3, bị công an bắt. Vợ bầu 5 tháng cầm rựa giúp chồng đuổi đánh trộm cắp: Ngày 17/3, 2 đối tượng phá cổng xông vào sân nhà chị Phạm Thị Quỳnh (Bình Long, Bình Phước) trộm xe máy. Chồng chị Quỳnh thấy vậy lao từ trong nhà ra truy bắt thì bị chúng đánh trả. Thấy vậy, chị Quỳnh cầm rựa lao ra giải cứu chồng. Ngày 18/3, CA Bình Phước cho biết đang truy bắt 2 đối tượng. Bộ đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy bị bắt vì bán ma túy: Ngày 18/3, Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, ông Nguyễn Viết Hùng, cán bộ đang công tác tại Đồn biên phòng Cồn Cỏ bị tạm giữ để điều tra về liên quan đến một đường dây mua bán ma túy. Hiện ông Hùng cũng đã bị đình chỉ công tác. (Ảnh minh họa) Cô gái nghi tự đốt xe máy SH ở Bình Dương: Trưa 18/3, người dân phát hiện chiếc xe máy hiệu SH bốc cháy dữ dội trong Công viên 2/9, thuộc phường Dĩ An (TP Dĩ An (Bình Dương). Cạnh đó, một người phụ nữ dùng các vật khô ném vào đám cháy. Thông tin ban đầu cô gái bị nghi tự đốt xe máy của mình. Hai xe buýt lạng lách, chèn ép nhau trên đường như diễn xiếc: Ngày 18/3, cơ quan chức năng đã lập biên bản hãng xe Khanh Quỳnh và hãng Thạch Thành do trước đó xe buýt của các nhà xe này chèn ép, rượt đuổi, lạng lách trên đường Vinh (Nghệ An) gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, bức xúc dư luận. 4 nữ sinh đánh bạn học bằng mũ bảo hiểm: Ngày 18/3, Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết sự việc nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn bằng mũ bảo hiểm xảy ra vào chiều 15/3. Qua xác minh, nhóm nữ sinh đang học lớp 8 của một trường THCS ở TP Sa Đéc, nguyên nhân sự việc do mâu thuẫn tình cảm trai gái. Hà Nội có thể bỏ ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm: UBND TP Hà Nội đang xem xét về phương án bỏ ga tàu điện ngầm C9 (Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) do nhà ga ngầm C9 và công trình phụ trợ nằm trong ranh giới khu vực bảo vệ (dưới ngầm) của di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. >>> Xem thêm video: Giả vào khách sạn thuê phòng, đặt camera quay lén cảnh 'mây mưa' tống tiền. Nguồn: VTV 24.

