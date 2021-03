Tin nóng ngày 14/3: Nam thanh niên chuyên sàm sỡ giáo viên và học sinh

Nam thanh niên chuyên sàm sỡ giáo viên và học sinh: Thái Ngọc Quý (SN 2001, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) chuyên điều khiển xe máy gắn biển số giả đi trên các đoạn đường vắng để thực hiện hành vi sàm sỡ giáo viên và học sinh tại khu vực xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)… Ngày 14/3, Công an xã Hòa Châu cho biết đang lập hồ sơ, xử lý vi phạm của Quý theo quy định của pháp luật. Phá sòng bạc chòi hoang do “quý bà” cầm đầu: Ngàu 14/3, Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) cho biết, đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng do Ngô Thị Liên (SN 1968, ngụ xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành) cầm đầu để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an đã đột kích điểm đánh bạc này, bắt được 15 đối tượng thu giữ tang vật gồm: Gần 100 triệu đồng, 13 điện thoại di động, 69 bộ bài tây... Dùng búa đánh 2 chị em chủ quán cà phê: Mai Quốc Nam (40 tuổi, ngụ ở Hà Nội) vào quán cà phê võng của chị Đào Thị Kiều Trang (36 tuổi tại phường Xuân An, tỉnh Bình Thuận). Sau đó, Mai nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã dùng đánh vào đầu nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu em nạn nhân chạy ra thì cũng bị Nam dùng búa đánh rồi trốn về Hà Nội. Ngày 14/3, VKSND tỉnh Bình Thuận đã ban hành cáo trạng, truy tố Nam về hành vi Giết người. 1 thanh niên chết bất thường cạnh xe máy: Sáng 14/2, tại xã Cà Dy (huyện Nam Giang, Quảng Nam) người dân phát hiện nam thanh niên bị thương tích ở vùng đầu, trên đầu vẫn đang đội mũ bảo hiểm. Cách thi thể vài mét có chiếc xe máy của nạn nhân. Công an huyện Nam Giang cho biết, khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân bị vỡ xương hàm. Danh tính nạn nhân là anh Nghiêm Đình Huy (SN 1996, quê ở tỉnh Thanh Hóa). Đi đòi nợ tiền hát karaoke, 1 người bị đâm tử vong, 2 người bị thương: Tại một quán trà chanh ở thị xã Phổ Yên Bị, tỉnh Thái Nguyên một nhóm thanh niên vây đánh Đặng Đức Đạt (SN 2005, trú tại xóm Bến, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên) vì khoản nợ tiền hát karaoke chưa trả, Đạt đã rút dao tấn công nhóm người đến đòi tiền khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Ngày 14/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra làm rõ. Khởi tố 14 đối tượng mang hung khí giải quyết mâu thuẫn trên mạng: Ngày 14/3, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can 14 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại trên địa bàn quận. Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân các đối tượng đã hẹn nhau gây náo loạn và chém một người bị đứt ngón tay và thương tích ở đầu. Cho vay với lãi suất gần 170%/tháng: Chu Thị Ngọc Anh (SN 1990, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho khách vay 500 triệu đồng trong 30 ngày lấy lãi 84,5 triệu đồng, tương ứng lãi suất 169%/tháng đã bị công an phát hiện và bắt giữ. Ngày 14/3, Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố bị can Mai để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Lừa đảo phụ nữ bằng thủ đoạn 'xe cháy': Đặng Văn Phước (32 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) chuyên bám theo phụ nữ trên các tuyến đường vắng ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, sau đó hô hoán rằng xe máy bị cháy và tình nguyện sửa chữa rồi giở trò lừa đảo. Ngày 14/3, Công an huyện Châu Thành cho biết, đã lập hồ sơ điều tra Phước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. >>> Xem thêm video: Sẽ xử lý nghiêm các đối tượng sàm sỡ phụ nữ nước ngoài. Nguồn: VTV1.

