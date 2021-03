Tin nóng ngày 15/3: Bị tống tiền khi gửi ảnh nhạy cảm cho bạn trai

Mâu thuẫn nhỏ, dùng dao sát hại hai mẹ con: Do mâu thuẫn, ngày 12/3, Đồng Minh Phương (SN 1956, trú Hạ Long) đã đâm chết bà B.T.S (SN 1965) và chị V.T.H (SN 1993, con gái bà S, cùng trú TX Đông Triều). Sau khi gây án, Phương bỏ trốn. Đến ngày 15/3, Phương bị CA bắt. Bị tống tiền khi gửi ảnh nhạy cảm cho bạn trai: Lã Đức Duy (21 tuổi, quê Nam Định) đã dùng hình ảnh nhạy cảm của chị N.N.N (24 tuổi, ở quận 1, TP HCM) gây áp lực, buộc phải đưa tiền nếu không sẽ tung lên mạng xã hội. Trong đó, hai ngày đầu tháng 3, chị N. đưa 23 triệu đồng, Duy tiếp tục yêu cầu chị N. đưa thêm 20 triệu đồng vào thời điển khác thì bị Công an bắt giữ. Ngày 15/3, Công an Công an quận 1 đã khởi tố bị can Duy về tội cưỡng đoạt tài sản. Người đàn ông bị cột gỗ đè tử vong khi dựng nhà: Sáng 14/3, anh Hà Văn X. (SN 1977, trú bản Huôi Muồng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) đi dựng nhà bếp giúp người thân trú cùng địa phương. Khi đang di chuyển cột gỗ, anh X. không may bị cột gỗ đè dẫn đến gãy cổ, tử vong tại chỗ. Hai thanh niên đi rải tờ rơi lộ tội cho vay nặng lãi: Ngày 15/3, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, 2 đối tượng Phạm Hữu Mạnh (SN 1998) và Phạm Hữu Hải (SN 1987, cùng trú tại phường An Cựu, TP Huế) đi rải tờ rơi mời vay trả góp với thủ tục nhanh chóng, tiện lợi, chỉ cần hộ khẩu, CMND... bị người dân phản ánh, cơ quan công an vào cuộc và đã tiến hành khởi tố về hành vi cho vay nặng lãi. Phát hiện một hộ dân biên giới trồng cây cần sa... để 'nuôi gà': Ngày 15/3, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện hộ gia đình nhà ông Nguyễn Văn Út (sinh năm 1971 ở xã Lạc Quới huyện Tri Tôn) có trồng cây cần sa. Ông Út khai nhận: trước đó ông xin hạt loại cây này về ươm trồng để lấy lá cho gà ăn, nhằm phòng chống dịch bệnh và không biết đây là loại cây pháp luật cấm trồng. Vừa nằm vừa chạy xe”, nam thanh niên bị phạt 7 triệu đồng: Nguyễn Vũ Phú B. (SN 2002, trú phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bị người dân quay lại cảnh vừa nằm trên yên vừa chạy xe máy. Ngày 15/3, nam thanh niên bị Công an TP.Vũng Tàu mời lên làm việc và xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng về hành vi nằm trên yên xe điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, gây nguy hiểm. Cần cẩu đứt cáp, 2 công nhân thiệt mạng: Sáng 15/3, anh Lê Văn Lam (35 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) sử dụng xe cần cẩu để thi công công trình nhà xưởng của Công ty Ford Bình Phước (phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Dương). Anh Lam nâng móc cẩu lên thì cáp bị đứt khiến móc cẩu rơi xuống khu vực công nhân đang thi công bên dưới. Hậu quả, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Va chạm với xe đầu kéo, tài xế xe máy tử vong: Trưa 15/3, tại chân cầu vượt Phú Xá trên đường Chùa Vẽ thuộc địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng, xe đầu kéo do tài xế Bùi Văn D. (SN 1975, trú huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) điều khiển, khi đi đến đoạn chân cầu vượt Phú Xá thì va chạm với xe máy do anh Hoa Tấn Tr. (SN 1989, trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng) điều khiển, chạy cùng chiều khiến anh Tr. tử vong. >>> Xem thêm video: Bắt được nghi can dùng dao sát hại hai mẹ con. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Nai.

