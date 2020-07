Tin nóng ngày 16/7: Khởi tố vụ án liên quan đến lái xe của chủ tịch Hà Nội

Khởi tố vụ án liên quan đến lái xe của chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Ngày 16/7, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” được quy định tại Điều 337, Bộ luật Hình sự năm 2015. Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết thêm, hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Lái xe tải rút tuýp sắt hành hung thanh tra giao thông khi bị kiểm tra: Khi tổ công tác của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Hải Dương đang làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 392B qua huyện Thanh Miện, một lái xe đã chống đối, rút tuýp sắt trên xe lao xuống chửi bới, hành hung một cán bộ thanh tra giao thông. Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 16/7, một tổ công tác Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Hải Dương gồm 4 cán bộ làm nhiệm vụ, tuần tra, thanh tra giao thông tại tỉnh lộ 392B địa phận xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện. Khởi tố phụ huynh đưa bé lớp 1 ra ngoài trường hành hung: Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Phạm Duy Đức (42 tuổi, ở phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Trước đó, chiều 10/7, khi học sin‌h N.G.K (học sinh lớp 1) đang đi vào cổng trường thì bị Phạm Duy Đức (SN 1978) - phụ huynh của em P.H.L (bạn cùng lớp N.G.K) đưa đến chỗ khuất để bạ‌o hàn‌h. Vụ việc khiến cháu K. bị chảy má‌u mũi, miệng. Một Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai ở Cần Thơ bị bắt: Ngày 16/7, CQĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Trứ, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Bình Thủy. Bị can này bị bắt điều tra về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. CQĐT đã khám xét nơi ở của bị can, thu giữ nhiều tài liệu, phục vụ công tác điều tra. Ông Trứ bị cáo buộc liên quan đến sai phạm đất đai tại quận Bình Thủy. Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã tỉnh sau ca phẫu thuật tách dính: Trưa 16/7, đại diện Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho hay hai bé đã tỉnh. Hai bé đang được tiếp tục cho dùng an thần nhẹ để không tỉnh ngay, tránh giảm đau sau ca mổ. Trúc Nhi và Diệu Nhi vẫn còn phải thở nội khí quản. Dù 2 bệnh nhi đã tỉnh nhưng vẫn dùng an thần nhẹ, vì nếu để tỉnh ngay các bé sẽ còn đau nhiều. Ngoài ra, Trúc Nhi và Diệu Nhi cũng chưa được rút nội khí quản. Cách ly nữ đầu bếp Việt từ Trung Quốc băng đường rừng trốn về nước: Ngày 16/7, ông Nguyễn Bá Tòng, Phó giám đốc Sở Y tế Bình Thuận đã có báo cáo gửi Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Thuận liên quan đến việc xử lý, giám sát một người đầu bếp gốc Việt từ Trung Quốc trốn về Việt Nam. Theo đó khoảng 10h ngày 9/7, cô HTBT (24 tuổi) hành nghề đầu bếp ngụ tỉnh Hadan, Trung Quốc đi tàu hỏa đến biên giới Việt Nam lúc 13h ngày 10/7, sau đó bằng rừng về Hà Giang, xuống Hà Nội, đi Bình Thuận... Nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong trước ngày thi chuyển cấp: Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 20h00’ ngày 15/7/2020, Nguyễn Duy Dương (SN 2003, trú tại thôn Đông, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái) cùng Thắng (bạn của Dương, SN 2003, trú tại thôn 13, xã Hải Xuân, TP Móng Cái) đã túm tóc, đạp và đấm vào mặt em P.H.C (SN 2005, trú tại khu 3, phường Hải Yên, TP Móng Cái, là học sinh dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2020). Khi thấy C. Ngã xuống và bị co giật, hai đối tượng sợ hãi bỏ chạy về nhà. Hậu quả, em P.H.C. đã tử vong khi đang trên đường đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế TP Móng Cái. >>> Xem thêm video: Bà Hồ Thị Kim Thoa ở Pháp khi bị khởi tố: Bộ Công an sẽ làm gì? (nguồn VTC News)

Khởi tố vụ án liên quan đến lái xe của chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Ngày 16/7, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” được quy định tại Điều 337, Bộ luật Hình sự năm 2015. Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết thêm, hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Lái xe tải rút tuýp sắt hành hung thanh tra giao thông khi bị kiểm tra: Khi tổ công tác của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Hải Dương đang làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 392B qua huyện Thanh Miện, một lái xe đã chống đối, rút tuýp sắt trên xe lao xuống chửi bới, hành hung một cán bộ thanh tra giao thông. Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 16/7, một tổ công tác Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Hải Dương gồm 4 cán bộ làm nhiệm vụ, tuần tra, thanh tra giao thông tại tỉnh lộ 392B địa phận xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện. Khởi tố phụ huynh đưa bé lớp 1 ra ngoài trường hành hung: Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Phạm Duy Đức (42 tuổi, ở phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Trước đó, chiều 10/7, khi học sin‌h N.G.K (học sinh lớp 1) đang đi vào cổng trường thì bị Phạm Duy Đức (SN 1978) - phụ huynh của em P.H.L (bạn cùng lớp N.G.K) đưa đến chỗ khuất để bạ‌o hàn‌h. Vụ việc khiến cháu K. bị chảy má‌u mũi, miệng. Một Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai ở Cần Thơ bị bắt: Ngày 16/7, CQĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Trứ, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Bình Thủy. Bị can này bị bắt điều tra về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. CQĐT đã khám xét nơi ở của bị can, thu giữ nhiều tài liệu, phục vụ công tác điều tra. Ông Trứ bị cáo buộc liên quan đến sai phạm đất đai tại quận Bình Thủy. Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã tỉnh sau ca phẫu thuật tách dính: Trưa 16/7, đại diện Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho hay hai bé đã tỉnh. Hai bé đang được tiếp tục cho dùng an thần nhẹ để không tỉnh ngay, tránh giảm đau sau ca mổ. Trúc Nhi và Diệu Nhi vẫn còn phải thở nội khí quản. Dù 2 bệnh nhi đã tỉnh nhưng vẫn dùng an thần nhẹ, vì nếu để tỉnh ngay các bé sẽ còn đau nhiều. Ngoài ra, Trúc Nhi và Diệu Nhi cũng chưa được rút nội khí quản. Cách ly nữ đầu bếp Việt từ Trung Quốc băng đường rừng trốn về nước: Ngày 16/7, ông Nguyễn Bá Tòng, Phó giám đốc Sở Y tế Bình Thuận đã có báo cáo gửi Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Thuận liên quan đến việc xử lý, giám sát một người đầu bếp gốc Việt từ Trung Quốc trốn về Việt Nam. Theo đó khoảng 10h ngày 9/7, cô HTBT (24 tuổi) hành nghề đầu bếp ngụ tỉnh Hadan, Trung Quốc đi tàu hỏa đến biên giới Việt Nam lúc 13h ngày 10/7, sau đó bằng rừng về Hà Giang, xuống Hà Nội, đi Bình Thuận... Nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong trước ngày thi chuyển cấp: Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 20h00’ ngày 15/7/2020, Nguyễn Duy Dương (SN 2003, trú tại thôn Đông, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái) cùng Thắng (bạn của Dương, SN 2003, trú tại thôn 13, xã Hải Xuân, TP Móng Cái) đã túm tóc, đạp và đấm vào mặt em P.H.C (SN 2005, trú tại khu 3, phường Hải Yên, TP Móng Cái, là học sinh dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2020). Khi thấy C. Ngã xuống và bị co giật, hai đối tượng sợ hãi bỏ chạy về nhà. Hậu quả, em P.H.C. đã tử vong khi đang trên đường đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế TP Móng Cái. >>> Xem thêm video: Bà Hồ Thị Kim Thoa ở Pháp khi bị khởi tố: Bộ Công an sẽ làm gì? (nguồn VTC News)