Tin nóng ngày 14/7: Hotgirl 18 tuổi điều hành đường dây mại dâm đi tour

1. Hotgirl 18 tuổi điều hành đường dây mại dâm đi tour: Cục Cảnh sát hình sự tạm giữ Nguyễn Thị Hương (25 tuổi, trú ở Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh Ngân (18 tuổi, trú TP.HCM) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Giá đi khách của nhóm này từ 20-30 triệu đồng với mỗi lần qua đêm, nếu đi tour có giá lên tới hàng trăm triệu. Bản thân Hương với nhan sắc ưa nhìn, ngoài môi giới, cô ta cũng tham gia bán dâm cho khách. Facebook của Ngân có 15.000 người theo dõi, cô thường xuyên đăng hình gợi cảm. 2. Đánh học sinh lớp 1 vì mất mũ lưỡi trai: Chị Nguyễn Thị Thính (vợ Đức), người đánh cháu bé lớp 1 bị chấn thương tại Trường tiểu học Hữu Nghị (Hòa Bình) cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên xuất phát từ cái mũ lưỡi trai. Trước đó gia đình đã mua cho bé L. chiếc mũ lưỡi trai, nhưng bị bé K lấy trộm và mang ra nô đùa dẫn đến thất lạc. Do đòi nhiều lần không được nên bố bé đã đến lôi bé K. ra ngõ đánh đập. 3. Lộ 2 phó giám đốc Sở uống rượu giai đoạn giãn cách: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu kiểm điểm để có hình thức kỷ luật đối với 2 Phó giám đốc Sở GTVT Bạc Liêu là ông Bùi Hồng Kỳ và Lương Phương Đông vì uống rượu trong thời gian giãn cách xã hội. Trước đó, tháng 4/2020, một nguyên lãnh đạo Sở GTVT Bạc Liêu phản ánh đến lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc 2 phó giám đốc và một số cán bộ khác tổ chức nhậu ở căn phòng phía sau trụ sở Sở GTVT. 4. Bán phở 60k, không niêm yết giá phạt 750.000đ: Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt vi phạm hành chính quán bún bò O Lợi, 21 Lê Huân TP Huế 750.000đ vì không niêm yết giá hàng hóa theo quy định. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin quán bún này có hành vi "chặt chém" khách hàng khi một đoàn khách từ Quảng Trị gọi 120 tô bún rồi phải trả 60.000 đồng/tô bún, cao gấp 2 lần so với thông thường.



5. Nhóm nhân viên ngân hàng giúp sức rút tiền mặt khi buôn bán hóa đơn: Liên quan vụ Doãn Ngọc Huy (33 tuổi, trú TP.HCM) mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng, Công an Phú Thọ cáo buộc nhóm nhân viên Sacombank chi nhánh Phú Nhuận đã giúp nhóm của Huy làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng, sau đó chuyển tiền từ các đơn vị có ủy nhiệm chi đến tài khoản 5 công ty do Huy lập ra để giúp đối tượng này rút tiền mặt. 6. Xe chở suất ăn cắt đuôi máy bay: Khi máy bay bay Airbus A321 thực hiện chuyến bay VN 197 từ Hà Nội đi Đà Nẵng đang được xe đẩy lùi từ vị trí đỗ số 18 ra vệt lăn EW để khởi hành thì tài xế Nguyễn Ngọc N. của Công ty cổ phần suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS) lái xe chạy trên đường công vụ R1 không chú ý quan sát đã cắt đuôi máy bay. 7. Hàng nghìn hóa đơn điện sai chỉ số: Qua kiểm tra tại 5 Tổng Công ty Điện lực trực thuộc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết có 6.271 trường hợp phải điều chỉnh và xử lý hóa đơn sai, hỏng do sai chỉ số. Trong đó, có 519 trường hợp hủy bỏ hoàn toàn; 3.828 trường hợp hủy bỏ lập lại hóa đơn; truy thu do sai gây giảm cho khách hàng là 1.249 trường hợp và thoái hoàn do sai gây tăng cho khách hàng là 657 trường hợp. 8. Ghen tuông đốt nhà khiến 4 người bị thương: Công an huyện Châu Phú, An Giang bắt giữ Bùi Tấn Quang, 48 tuổi khi người này chạy trốn. Khoảng 9h30 ngày 13/7, ông Quang đốt nhà bà N.T.D., 44 tuổi, khiến bà D. và 2 người là con gái, cháu ngoại 3 tuổi của bà bị thương. Cảnh sát nghi do ghen tuông nên Quang đã ra tay đốt nhà bà D. dẫn đến cháy nhà.

