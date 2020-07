Ô tô lao xuống biển: Đơn vị thi công và chủ thầu có thể bị truy cứu

Đêm 10/7, người dân Hạ Long xôn xao vì vụ tai nạn ô tô lao xuống biển khiến 4 người tử vong, trong đó bao gồm vợ và con trai của người lái xe.

Tuy nhiên, sau những xót xa đó, người dân cũng giật mình nhìn lại sự an toàn của cung đường đó khi tai nạn xảy ra đúng trên đoạn đường đang thi công bãi tắm nhân tạo Hạ Long mà không có bất kỳ biển báo, tấm chắn, gờ ngăn cách nào. Đó cũng là lý do, giữa lúc mưa to, trời tối đen như mực xe đã lao xuống biển.

Xe ô tô được trục vớt từ biển lên.

Theo phản ánh của người dân, ngày 12/7, tức sau khi tai nạn diễn ra, và được chỉ đạo từ các quản lý, đơn vị thi công mới lắp rào chắn phân cách giữa đường và biển, đặt biển báo.

Trên nhiều diễn đàn, người dân cho rằng, để xảy ra tai nạn mới lắp đặt hành lang, rào chắn bảo vệ, biển báo chẳng khác nào hành động “mất bò mới lo làm chuồng”. Vì thế, trong vụ tai nạn này các đơn vị quản lý, thi công công trình cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Năng Diệp Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật cho hay, có thể áp dụng nhiều điều luật để truy cứu trách nhiệm của cơ quan quản lý, chủ đầu tư, đơn vị thi công trong vụ tai nạn này.

Về trách nhiệm chủ đầu tư và đơn vị thi công, căn cứ Điều 47 Luật Giao thông đường bộ quy định trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải bố trí báo hiệu, rào chắn tạm thời tại nơi thi công và thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Đơn vị thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Sau vụ tai nạn, đơn vị thi công mới lắp rào chắn.

Ngoài ra, căn cứ Thông tư số 37 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường bộ thì đối với công trình đường bộ vừa thi công vừa khai thác, chủ đầu tư và nhà thầu thi công có trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông an toàn theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan quản lý đường bộ có trách nhiệm kiểm tra việc tổ chức trực đảm bảo giao thông của các tổ chức, cá nhân có liên quan quy định.

Vị luật sư cũng cho hay, tại khoản 3 Điều 48 Luật Giao thông đường bộ quy định, hệ thống đường tỉnh, đường đô thị do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm.

Theo đó, đối với hành vi xâm phạm vào những quy định của nhà nước về an toàn giao thông vận tải trên lĩnh vực duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không), gây chết người, hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe của công dân, gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước, của tổ chức và của công dân sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông. Với việc để xảy ra chết 03 người trở lên người phạm tội có thể bị phạt tù từ 06 năm đến 15 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Hiện vụ ô tô lao xuống biển khiến 4 người tử vong đang được điều tra, làm rõ.

Dự án mở rộng cầu Bài Thơ và đường Trần Quốc Nghiễn (đoạn từ cầu Bài Thơ đến điểm đấu nối đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả) có chiều dài 4,7km, được khởi công tháng 7.2019, với tổng vốn khoảng 1.300 tỷ đồng. Theo đó, mặt đường được nâng cấp từ 4 lên 6 làn xe; vỉa hè bên trong là 5m, phía ngoài biển được đầu tư kết hợp với khuôn viên cảnh quan ngắm vịnh Hạ Long mở rộng 28m. Dự án này được Quảng Ninh xác định là dự án giao thông đặc biệt quan trọng. Ngay khi tai nạn xảy ra, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đã đi kiểm tra thực tế hiện trường, làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng của tỉnh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bước đầu nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc tài xế có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông cũng như trời mưa khiến tầm quan sát của tài xế giảm. Tuy nhiên, ông Thái cũng đã nhấn mạnh, ngoài những nguyên nhân chính đó ra, việc đơn vị thi công tuyến đường không có biển cảnh báo nguy hiểm, tuyến đường hiện chưa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, không có dây phản quang để hướng dẫn người tham gia giao thông cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn.

