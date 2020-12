Tin nóng ngày 10/12: Đang học toán nữ sinh lao ra ngoài nhảy lầu tự tử

Đang học toán nữ sinh lao ra ngoài nhảy lầu: Sáng 9/12, em G.C (SN 2008, lớp 7 trường THCS Nguyễn Thái Bình, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đang học tiết Toán thì bất ngờ xin ra ngoài và nhảy từ lan can tầng 2 xuống đất. Hiện nữ sinh đang được cấp cứu trong bệnh viện, nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ. Truy nã Hùng "cá rô" về tội cố ý gây thương tích: Ngày 7/6, anh N.Đ.V đến nhà trọ của bạn tại huyện Chương Mỹ để chơi thì bị Nguyễn Văn Hùng hay còn gọi là Hùng 'cá rô' (SN 1999, trú tại Sơn Đồng, Tiên Phương, Chương Mỹ) cùng đám bạn đánh gây thương tích. Hôm nay (10/12) Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) quyết định truy nã Hùng "cá rô". "Nữ quái" cầm đầu đường dây "tín dụng đen" lãi đến 720%/ năm: Ngày 10/12, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Phan Thị Hương (42 tuổi, quê Ninh Bình) về hành vi Cho vay nặng lãi. Phan Thị Hương và chồng là Đào Văn Hùng trực tiếp cho vay nặng lãi lên đên 720%/ năm vừa bị Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá trước đó. (Các đối tượng trong đường dây "tín dụng đen" bị bắt giữ). Bắt đối tượng sống như vợ chồng với bé gái 14 tuổi: Ly Mí Chơ (SN 1995, trú tại huyện Đồng Văn, Hà Giang) làm quen và tán tỉnh cháu T.T.M (SN 2006, quê Đồng Văn, Hà Giang). Tháng 9/2020, Chơ rủ bạn gái trốn khỏi gia đình cùng xuống Bắc Ninh để làm thuê và chung sống như vợ chồng. Tiếp đó, cả hai về Bắc Giang, thuê trọ. Bức xúc trước hành vi lôi kéo của Chơ, gia đình cháu M. đã làm đơn trình báo Công an. Hôm nay, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ đối tượng Chơ để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Nổ súng lúc rạng sáng, 1 người nguy kịch: Khoảng 1h30 ngày 10/12, người dân trong hẻm Lê Lâm nghe tiếng nổ lớn và phát hiện 2 nhóm thanh niên đang bắn nhau. Tiếp đó, họ nghe có nhiều tiếng súng nổ liên tiếp trước căn nhà trên đường Lê Thị Hồng Gấm, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, người dân phát hiện Nguyễn Ngọc T. Đ. (29 tuổi, chủ căn nhà trên) bị thương nặng. Sau đó, Đ. được đưa đi cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị. Khai trừ Đảng, buộc thôi việc thầy giáo giao cấu với nữ sinh lớp 9: Ngày 10/12, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang, Huyện ủy và UBND huyện Vĩnh Thuận về kết quả xử lý đối với ông Nguyễn Thanh Quân (42 tuổi, nguyên giáo viên Trường THCS Vĩnh Phong 2). Theo đó, ông Quân bị Khai trừ Đảng, buộc thôi việc do có hành vi giao cấu với nữ sinh lớp 9. Truy tìm tài xế tông chết người phụ nữ trong đêm: Ngày 10/12, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đang truy tìm tài xế lái xe gây tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong trên địa bàn. Theo đó, khoảng 2h 45 ngày 8/12, camera ghi lại hình ảnh bà Nguyễn Thị Tâm Hiếu (SN 1969, trú quận Cẩm Lệ) mặc áo mưa, đi bộ rời khỏi nhà thì bị ô tô tông tử vong. >>> Xem thêm video: Truy nã đặc biệt ông trùm đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

