Tin nóng 9/3: Bắt quả tang con nuôi xâm hại con đẻ

Bắt quả tang con nuôi xâm hại con đẻ: Nhận Bùi Văn Cương (SN 1999, ở Mỹ Đức, Hà Nội) làm con nuôi, anh Nguyễn Hoàng M. (SN 1988) không ngờ rằng, đứa con nuôi đã nhiều lần xâm hại con gái nhỏ của mình. Ngày 9/3, Cương bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Cứu vợ con rơi xuống đập nước, người chồng kiệt sức tử vong: Tối 8/3, sau khi cứu được vợ con khi không may trượt chân rơi xuống đập, anh Đ.V.K. (SN 1979, trú ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bị đuối sức, tử vong thương tâm. Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc: Ngày 9/3, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố đối với ông Đặng Thanh Minh (SN 1960) - nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện Xuyên Mộc do liên quan đến những sai phạm trong buông lỏng quản lý và sử dụng đất đai. Sản xuất, chế tạo đạn súng săn rồi rao bán trên mạng: Ngày 9/3, Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn cho biết, vừa phát hiện Hoàng Văn Tùng (SN 1989, trú huyện Hữu Lũng) cùng 2 đối tượng khác đang có hành vi sản xuất, chế tạo đạn súng săn rồi rao bán trên mạng xã hội. Quách Ngọc Tuyên bị phạt tiền: Chia sẻ bài viết kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ một trường hợp có tính chất lừa đảo, Quách Ngọc Tuyên đã bị Sở Thông tin & Truyền thông TP HCM xử phạt 7,5 triệu đồng. Nam diễn viên cho biết vẫn đang theo đuổi làm rõ đến cùng sự việc. Quái chiêu giả mạo chủ đại lý lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng: Với thủ đoạn giả mạo chủ đại lý lừa đảo, Ngô Văn Phương (SN 2000, trú huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 18 người khác với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Người phụ nữ uống thuốc diệt cỏ tự tử sau khi mắc COVID-19: Ngày 9/3, BVĐK huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xác nhận một người phụ nữ 57 tuổi uống thuốc diệt cỏ tử vong sau khi phát hiện mắc COVID-19 tại một phòng khám. Xe máy tông nhau trên cầu, 2 người thương vong: Rạng sáng 9/3, Lê Văn N. (SN 1995, ngụ TP Phan Thiết) điều khiển xe máy lưu thông đến đầu cầu Lê Hồng Phong thì xảy ra va chạm với xe máy do Dương Văn T. (SN 1990, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) cầm lái. Vụ tại nạn khiến anh T. tử vong. >>> Xem thêm video: Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tăng cao. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Bắt quả tang con nuôi xâm hại con đẻ: Nhận Bùi Văn Cương (SN 1999, ở Mỹ Đức, Hà Nội) làm con nuôi, anh Nguyễn Hoàng M. (SN 1988) không ngờ rằng, đứa con nuôi đã nhiều lần xâm hại con gái nhỏ của mình. Ngày 9/3, Cương bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Cứu vợ con rơi xuống đập nước, người chồng kiệt sức tử vong: Tối 8/3, sau khi cứu được vợ con khi không may trượt chân rơi xuống đập, anh Đ.V.K. (SN 1979, trú ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bị đuối sức, tử vong thương tâm. Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc: Ngày 9/3, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố đối với ông Đặng Thanh Minh (SN 1960) - nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện Xuyên Mộc do liên quan đến những sai phạm trong buông lỏng quản lý và sử dụng đất đai. Sản xuất, chế tạo đạn súng săn rồi rao bán trên mạng: Ngày 9/3, Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn cho biết, vừa phát hiện Hoàng Văn Tùng (SN 1989, trú huyện Hữu Lũng) cùng 2 đối tượng khác đang có hành vi sản xuất, chế tạo đạn súng săn rồi rao bán trên mạng xã hội. Quách Ngọc Tuyên bị phạt tiền: Chia sẻ bài viết kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ một trường hợp có tính chất lừa đảo, Quách Ngọc Tuyên đã bị Sở Thông tin & Truyền thông TP HCM xử phạt 7,5 triệu đồng. Nam diễn viên cho biết vẫn đang theo đuổi làm rõ đến cùng sự việc. Quái chiêu giả mạo chủ đại lý lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng: Với thủ đoạn giả mạo chủ đại lý lừa đảo, Ngô Văn Phương (SN 2000, trú huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 18 người khác với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Người phụ nữ uống thuốc diệt cỏ tự tử sau khi mắc COVID-19: Ngày 9/3, BVĐK huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xác nhận một người phụ nữ 57 tuổi uống thuốc diệt cỏ tử vong sau khi phát hiện mắc COVID-19 tại một phòng khám. Xe máy tông nhau trên cầu, 2 người thương vong: Rạng sáng 9/3, Lê Văn N. (SN 1995, ngụ TP Phan Thiết) điều khiển xe máy lưu thông đến đầu cầu Lê Hồng Phong thì xảy ra va chạm với xe máy do Dương Văn T. (SN 1990, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) cầm lái. Vụ tại nạn khiến anh T. tử vong. >>> Xem thêm video: Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tăng cao. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).