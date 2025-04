BYD Sealion 6 từ 839 triệu đồng, có gì để đấu Jaecoo J7 PHEV?

BYD Sealion 6 ra mắt Việt Nam được phân phối với hai phiên bản là Dynamic và Premium, cùng giá bán lần lượt là 839 triệu đồng và 936 triệu đồng. Riêng trong giai đoạn đầu, hãng ưu đãi cho 1.000 khách hàng đầu tiên với mức giá lần lượt là 799 triệu và 899 triệu đồng. Sau khi BYD chốt giá xe Sealion 6 tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo liền tung ưu đãi cho mẫu xe J7 PHEV với gói hỗ trợ 10 năm đổ xăng, tương đương 90 triệu đồng. Như vậy, thực tế, khách hàng cần trả 879 triệu đồng cho mẫu J7 PHEV, thay vì 969 triệu đồng như công bố. Như vậy, ngoài cạnh tranh về giá bán, hai hãng xe Trung Quốc còn cạnh tranh về cả chính sách bán hàng và hậu mãi.Cụ thể BYD Sealion 6 tại Việt Nam được phân phối với hai phiên bản Dynamic và Premium, tương ứng 839 và 936 triệu đồng. Khách mua đợt đầu được ưu đãi, giá tương ứng còn 799 triệu và 899 triệu đồng. Như vậy, mẫu xe PHEV của BYD có mức bán ra khởi điểm dễ tiếp cận hơn, nhưng sản phẩm của Jaecoo lại "mềm" hơn trên phiên bản cao cấp. Về BYD Sealion 6 mới tại Việt Nam, xe có kích thước tổng thể 4.775 x 1.890 x 1.670 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.765 mm. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED và lưới tản nhiệt thanh ngang. Đèn hậu dạng LED nối liền mang lại cảm giác liền mạch, hiện đại. Xe được trang bị bộ mâm 19 inch, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp sau đóng/mở điện một chạm. Bên trong khoang cabin của Sealion 6 có cấu hình 5 chỗ ngồi, tương đồng với CR-V. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng 15,6 inch, đi kèm màn hình kỹ thuật số 12,3 inch phía sau vô-lăng. Hệ thống giải trí hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Các trang bị nổi bật gồm hệ thống âm thanh Infinity 10 loa (bản Premium), điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây kép, chìa khóa thông minh, mở khóa bằng NFC hoặc ứng dụng BYD Apps. Sealion 6 được trang bị hệ thống truyền động plug-in hybrid DM-i là sự kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L (96 mã lực, 122 Nm) với mô-tơ điện (194 mã lực, 300 Nm) cho tổng công suất kết hợp 214 mã lực. Một mô-tơ điện thứ hai đóng vai trò máy phát, không dẫn động. Theo thử nghiệm nội bộ tại Việt Nam, Sealion 6 có thể di chuyển hơn 1.700 km chỉ với một bình xăng và một lần sạc đầy. Xe đi kèm bộ sạc cầm tay 2,2 kW, hỗ trợ sạc AC Type 2 (6,6 kW) và DC CCS2 (18 kW). Tính năng cấp điện ngược V2L (Vehicle to Load) cho phép sử dụng xe như nguồn cấp điện di động. Phanh tái sinh giúp sạc lại năng lượng cho pin trong quá trình vận hành. BYD Sealion 6 được trang bị gói an toàn ADAS với nhiều tính năng hiện đại như: Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC); Hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn (LDW); Cảnh báo va chạm trước (FCW); Nhận diện biển báo giao thông; Đèn pha thích ứng; Phanh tự động khi lùi... Ngoài ra, xe còn sở hữu loạt trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống phanh ABS/EBD/BA, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe trước/sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo mở cửa và 6 túi khí. Việc ra mắt Sealion 6 tại Việt Nam cho thấy BYD đang có chiến lược linh hoạt hơn tại thị trường Việt Nam. Trong khi các mẫu xe thuần điện gặp trở ngại về hạ tầng trạm sạc, dòng xe plug-in hybrid như Sealion 6 lại có thể vận hành linh hoạt hơn trong điều kiện đô thị và liên tỉnh, không phụ thuộc quá nhiều vào cơ sở hạ tầng sạc. Video: Giới thiệu BYD Sealion 6 từ 839 triệu đồng tại Việt Nam.

