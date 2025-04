Mỹ nhân làng túc cầu loạt ảnh mới khiến fan “đỏ mặt“

Madelene Wright – cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Anh, tiếp tục gây bão mạng xã hội khi tung hình ảnh mới cực kỳ nóng bỏng. Trong bức ảnh mới nhất, Madelene diện một thiết kế nội y màu xanh pastel với kiểu dáng ren xẻ sâu táo bạo, khéo léo tôn lên vòng một gợi cảm và làn da khỏe khoắn. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ hắt nhẹ càng làm tôn lên vẻ đẹp gợi cảm, cuốn hút của cô nàng. Không phải là cầu thủ quá tài năng nhưng Madelene Wright lại rất nổi tiếng vì sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ. Cô từng khoác áo Leyton Orient và Charlton nhưng hiện đang chơi cho Chesham United. Năm 2019, cô bị CLB Charlton dừng hợp đồng sau khi bị phát hiện say xỉn lúc đang lái xe, hít bóng cười trong lúc tiệc tùng. Khoảng thời gian thất nghiệp đó khiến Madelene quyết định lập tài khoản OnlyFans để kiếm thêm thu nhập. Với phong cách ngày càng táo bạo, mỹ nhân làng túc cầu cho thấy cô không chỉ biết cách thể hiện trên sân thi đấu mà còn là một biểu tượng gợi cảm khiến nhiều người khó rời mắt. Cô hiện đang sở hữu lượng người theo dõi lớn nhờ gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nuột nà và không ngại chia sẻ phong cách sống gợi cảm, tự do. Việc tham gia vào nền tảng trả phí giúp cô nàng kiếm thêm kha khá thu nhập. Trên OnlyFans, Madelene thường xuyên chia sẻ những bức hình nóng bỏng. Bên cạnh những lời khen “có cánh”, cũng không ít ý kiến trái chiều xoay quanh phong cách sexy mà Madelene theo đuổi. Tuy vậy, người đẹp sân cỏ luôn giữ vững quan điểm sống: tự tin với cơ thể, lan toả năng lượng tích cực và truyền cảm hứng đến các cô gái trẻ về sự tự do và dám thể hiện bản thân. Trong một chia sẻ gần đây, Madelene tiết lộ rằng, mình đã tậu được một ngôi nhà mới và chuyển về đó sinh sống.

Madelene Wright – cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Anh, tiếp tục gây bão mạng xã hội khi tung hình ảnh mới cực kỳ nóng bỏng. Trong bức ảnh mới nhất, Madelene diện một thiết kế nội y màu xanh pastel với kiểu dáng ren xẻ sâu táo bạo, khéo léo tôn lên vòng một gợi cảm và làn da khỏe khoắn. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ hắt nhẹ càng làm tôn lên vẻ đẹp gợi cảm, cuốn hút của cô nàng. Không phải là cầu thủ quá tài năng nhưng Madelene Wright lại rất nổi tiếng vì sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ. Cô từng khoác áo Leyton Orient và Charlton nhưng hiện đang chơi cho Chesham United. Năm 2019, cô bị CLB Charlton dừng hợp đồng sau khi bị phát hiện say xỉn lúc đang lái xe, hít bóng cười trong lúc tiệc tùng. Khoảng thời gian thất nghiệp đó khiến Madelene quyết định lập tài khoản OnlyFans để kiếm thêm thu nhập. Với phong cách ngày càng táo bạo, mỹ nhân làng túc cầu cho thấy cô không chỉ biết cách thể hiện trên sân thi đấu mà còn là một biểu tượng gợi cảm khiến nhiều người khó rời mắt. Cô hiện đang sở hữu lượng người theo dõi lớn nhờ gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nuột nà và không ngại chia sẻ phong cách sống gợi cảm, tự do. Việc tham gia vào nền tảng trả phí giúp cô nàng kiếm thêm kha khá thu nhập. Trên OnlyFans, Madelene thường xuyên chia sẻ những bức hình nóng bỏng. Bên cạnh những lời khen “có cánh”, cũng không ít ý kiến trái chiều xoay quanh phong cách sexy mà Madelene theo đuổi. Tuy vậy, người đẹp sân cỏ luôn giữ vững quan điểm sống: tự tin với cơ thể, lan toả năng lượng tích cực và truyền cảm hứng đến các cô gái trẻ về sự tự do và dám thể hiện bản thân. Trong một chia sẻ gần đây, Madelene tiết lộ rằng, mình đã tậu được một ngôi nhà mới và chuyển về đó sinh sống.